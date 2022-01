Le jeton Crypto.com se prépare à un décollage de 20% alors que CRO peint ce modèle haussier | Cryptomonnaie

Le jeton Crypto.com montre la formation d’une configuration triple bottom à 0,441 $, suggérant qu’une tendance à la hausse est en cours.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le CRO reteste 0,512 $ et connaisse un ralentissement avant d’atteindre son objectif de 21 % à 0,562 $.

Une ventilation du niveau de support de 0,384 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Crypto.com se négocie autour d’un groupe massif de niveaux de support qui suggèrent que les risques de baisse sont limités. La pression d’achat ne semble pas encore s’être manifestée, mais les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les CRO assistent à une forte remontée des barrières cruciales.

Crypto.com vise un sommet plus élevé

Crypto.com a établi un triple creux autour du plancher de support de 0,441 $ depuis le 8 janvier, donnant lieu à un schéma d’inversion du triple fond. Cette configuration prévoit que la tendance baissière touche à sa fin et qu’une tendance haussière commencera bientôt.

Cette thèse haussière s’appuie sur sa formation dans la zone de demande quotidienne, allant de 0,384 $ à 456 $. Par conséquent, les investisseurs doivent s’attendre à ce que le CRO assiste à une augmentation rapide de la pression d’achat qui le propulse à la barrière de résistance immédiate à 0,512 $.

Si les acheteurs s’unissent, il y a de fortes chances que le jeton Crypto.com puisse renverser cet obstacle vers un plancher de support qui facilite la prochaine étape du rallye. La barrière de résistance hebdomadaire à 0,562 $ sera la prochaine cible des traders, représentant une ascension de 21 % par rapport à la position actuelle.

Graphique CRO/USDT sur 4 heures

Indépendamment des perspectives haussières et du niveau de support élevé en dessous de la position actuelle, Crypto.com doit se méfier d’un krach boursier. Si ce crash flash potentiel frappe le CRO pour produire un chandelier de quatre heures proche du niveau de support de 0,384 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.