Le prix d’Ethereum maintient son élan haussier alors que l’ETH envisage un nouveau test de 3 700 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a rebondi sur la zone de demande quotidienne de 2 927 $ à 3 151 $, montrant un intérêt haussier.

Une nouvelle tendance à la hausse est possible pour l’ETH alors qu’elle envisage de retester la zone d’approvisionnement de 2 jours, s’étendant de 3 675 $ à 3 862 $.

Une rupture de la barrière de 2 927 $ indiquera un changement de tendance en faveur des baissiers et invalidera la thèse haussière.

Le prix d’Ethereum montre une intention haussière alors qu’il rebondit sur un niveau de support crucial et s’approche d’un obstacle important. Le franchissement dudit obstacle ouvrira à l’ETH une voie pour retester un niveau de résistance dans le but de fixer un sommet plus élevé.

Le prix Ethereum persiste à la hausse

Le prix d’Ethereum a rebondi sur le niveau de support hebdomadaire à 3 061 $ et a laissé une zone de demande quotidienne, s’étendant de 2 927 $ à 3 151 $. Jusqu’à présent, l’ETH a connu une augmentation de 13,6 % et oscille actuellement autour de 3 315 $.

La poursuite de son voyage dans le nord permettra à l’ETH de retester la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 3 464 $. Bien que cet obstacle soit crucial et qu’il faudra une pression d’achat importante pour le surmonter; cela permettra au prix Ethereum de rester sur son cours.

La zone d’approvisionnement de 2 jours, qui s’étend de 3 675 $ à 3 862 $, sera le prochain obstacle que l’ETH retestera, portant la hausse totale à 10 %.

Bien qu’il y ait une chance que le prix d’Ethereum s’arrête ici et établisse un sommet local, les investisseurs devraient rester ouverts à l’idée d’une nouvelle ascension pour retester le SMA de 50 jours à 3 881 $. Dans un cas très haussier, le prix d’Ethereum pourrait revoir la barrière de résistance hebdomadaire de 4 066 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum ne parvient pas à prendre de l’élan et à augmenter, il est possible qu’il revienne pour tester à nouveau la zone de demande quotidienne, allant de 2 927 $ à 3 151 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 2 927 $ créera un creux plus bas, déplaçant les chances en faveur des baissiers. Cette évolution pourrait déclencher une chute de 7 % du niveau de support hebdomadaire à 2 712 $.