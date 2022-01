Decentraland entre en consolidation, MANA peut tomber en dessous de 2 $ avant de trouver du soutien | Cryptomonnaie

Les prix décentralisés s’échangent latéralement malgré une forte perspective baissière d’Ichimoku.

Le graphique Point and Figure de MANA montre les opportunités pour les haussiers et les baissiers.

Le biais directionnel global sur baissier.

Le prix Decentraland est extrêmement baissier sur le graphique quotidien Ichimoku. Toutes les conditions requises pour une entrée Ideal Bearish Ichimoku Breakout sont remplies et l’ont été la semaine dernière – mais aucune vente de suivi n’a eu lieu.

Le prix Decentraland présente une opportunité longue et courte

L’action décentralisée des prix, bien que baissière, n’est pas sans raisons pour une perspective haussière. Une configuration longue hypothétique avec un ordre d’achat stop à 3,80 $, un stop loss à 3,20 $ et un objectif de profit à 5,80 $. Le commerce est basé sur la cassure simultanée au-dessus de la ligne de tendance supérieure d’un triangle descendant et de la ligne de tendance du marché baissier. Si MANA atteint l’entrée, il convertit le graphique Point et Figure d’inversion de 0,02 $ / 3 cases en un marché haussier.

MANA/USDT 0,20 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration hypothétique des échanges longs représente une récompense/risque de 3,33:1 avec un objectif de profit implicite de 57 % à partir de l’entrée. Cependant, un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit généré après le déclenchement de l’entrée. Cette longue idée est invalidée si le prix Decentraland tombe à 2,40 $

Il existe une configuration fantastique sur le côté court du marché avec une cassure anticipée du triple fond. L’entrée courte théorique est un ordre de vente stop à 2,60 $, un stop loss à 3,00 $ et un objectif de profit à 1,40 $. L’idée courte est une récompense/risque de 3: 1 avec un peu plus de 40% de gain projeté à partir de l’entrée. Un stop suiveur à trois cases peut être trop grand pour cette configuration commerciale, donc une piste à deux cases serait la plus appropriée.

MANA/USDT 0,10 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

L’idée courte est invalidée si l’entrée longue se déclenche en premier.