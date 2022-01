Crypto.com continue de sembler faible, le CRO pourrait chuter de 20 % supplémentaires | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com reste sous une pression considérable après la vente de jeudi.

Récupération réduite à zéro lors de la séance de négociation de vendredi.

Un retracement plus profond pourrait être à venir pour CRO.

L’action des prix de Crypto.com semblait extrêmement haussière et optimiste mardi et mercredi, clôturant plus de 10% plus haut. Jeudi, cependant, une pression de vente persistante a été observée, la clôture de la journée égalant le plus bas. L’action des prix de vendredi a été remarquablement stable, mais le biais directionnel reste baissier.

Le prix de Crypto.com chevauche la structure de support finale avant de tomber à 0,37 $

L’action des prix de Crypto.com flirte avec l’idée de baisser. La participation à la séance de négociation du vendredi a été très faible, avec peu de mouvement dans la fourchette de prix globale échangée. Jeudi, le rejet contre le Tenkan-Sen a donné une clôture en dessous de l’ouverture de mercredi, signalant un événement très baissier. Cependant, les traders n’ont pas suivi.

Le retracement de Fibonacci de 50 % à 0,445 $ continue d’être la principale zone de support pour le prix du CRO. Le fait de ne pas maintenir le support à 0,445 $ ferait probablement chuter Crypto.com à 0,37 $, où un nœud à volume élevé et le retracement de Fibonacci de 61,8 % existent. Les oscillateurs Relative Strength Index et Composite Index prennent en charge un mouvement à la baisse, mais pas l’oscillateur Optex Bands. L’oscillateur Optex Bands est dans des conditions de survente extrêmes – mais c’est la seule variable de survente présente.

D’un point de vue haussier, les acheteurs pourraient éliminer toute perspective baissière à court terme en poussant le prix de Crypto.com à une clôture à 0,53 $. Dans ce scénario, le CRO serait supérieur au retracement de Fibonacci de 38,2 % et au Tenkan-Sen. Plus important encore, le Chikou Span serait positionné au-dessus des chandeliers.

Graphique quotidien CRO/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Une tendance à la hausse claire et indéniable ne pourrait se produire que lorsque le prix de Crypto.com atteindrait une clôture quotidienne au-dessus du Cloud – le niveau de prix le plus bas que le CRO devrait atteindre est de 0,72 $ – très loin de la zone de valeur actuelle.