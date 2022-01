Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les traders de crypto anticipent bientôt un nouveau rallye | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre de la force car il maintient la zone de support de 40 000 $.

Le prix Ethereum développe une entrée qui pourrait rapporter un gain de 27%.

Le prix XRP est sur le point de revenir dans la zone critique de valeur de 1 $.

L’action des prix du Bitcoin a passé la semaine à développer un piège à traders particulièrement méchant à partir d’un modèle de tête et d’épaules. Le prix de l’Ethereum s’est retiré du récent rallye, mais il a trouvé un soutien et montre des signes de retour des acheteurs pour continuer la poussée vers le haut. Le prix XRP a développé une configuration d’inversion presque identique à Ethereum alors que Ripple vise un gain de 20%.

Le prix du Bitcoin présente une opportunité d’achat avant que le BTC n’atteigne 61 000 $

L’action des prix du Bitcoin continue d’offrir une excellente longue opportunité avant le week-end. L’entrée longue théorique est un ordre d’achat stop à 44 000 $, un stop loss à 40 000 $ et un objectif de profit à 61 000 $. Le commerce représente une récompense / risque de 4,25: 1 avec un objectif de profit implicite de plus de 40% à partir de l’entrée. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

BTC/USD $1,000/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’idée longue théorique est invalidée si le prix du Bitcoin a une clôture quotidienne ou hebdomadaire en dessous de la zone de valeur de 39 500 $.

Le prix Ethereum vise un retour à 4 000 $, éliminant ainsi les vendeurs à découvert

Le prix Ethereum, comme Bitcoin et de nombreux autres altcoins, a développé plusieurs pièges à traders. Cependant, le piège à traders le plus récent a généré une opportunité d’achat à partir d’un modèle de point et de figure connu sous le nom de modèle de pôle. Les modèles de pôles sont un modèle plus flexible dans les graphiques Point et Figure, offrant des entrées initiales avec des configurations d’inversion inverses simultanément. L’une de ces opportunités existe maintenant pour Ethereum.

Une configuration longue théorique pour le prix Ethereum est un ordre d’achat stop à 3 400 $, un stop loss à 3 200 $ et un objectif de profit à 4 300 $. Ce commerce représente une configuration récompense/risque de 4,5:1 avec un objectif de profit implicite de plus de 27% à partir de l’entrée. Un stop suiveur de deux à trois cases protégerait tout profit réalisé après l’entrée déclenchée.

ETH/USD $50/3-box Point d’inversion et graphique de la figure

L’entrée longue théorique est invalidée si la colonne O actuelle atteint 2 950 $.

Le prix XRP recule et se prépare à se convertir en marché haussier

L’action des prix XRP a la plus belle cassure haussière par rapport à Bitcoin ou Ethereum. Ce biais haussier est dû au fait que l’entrée du Pole Pattern brise l’angle actuel du marché baissier et convertit le XRP en un marché haussier.

L’entrée longue possible est un ordre d’achat stop à 0,80 $, un stop loss à 0,76 $ et un objectif de profit à 0,98 $. Étant donné que cette entrée est basée sur une inversion de modèle de pôle, XRP peut descendre. Si XRP baisse, alors l’entrée et l’arrêt à 4 cases suivent en tandem – mais l’objectif de profit reste à 0,98 $.

Comme Bitcoin et Ethereum, la configuration commerciale longue possible de XRP est une récompense / risque de 4,5: 1 mais avec un gain implicite de 23%. En conséquence, 0,98 $ peut être trop conservateur, surtout compte tenu du temps que XRP a passé à se vautrer dans une action de prix plate à négative par rapport à Bitcoin et Ethereum.

XRP/USD $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

Cette idée d’entrée longue est invalidée si le prix XRP tombe à 0,70 $.