Bank of America pense que la blockchain Solana pourrait devenir Visa de l’écosystème crypto | Cryptomonnaie

Les analystes de Bank of America pensent qu’avec son évolutivité et ses faibles frais de transaction, Solana pourrait devenir Visa of crypto.

Solana pourrait rivaliser avec le plus grand altcoin Ethereum pour capturer une capitalisation boursière plus élevée.

Les analystes ont prédit une hausse du prix de Solana et ont fixé un objectif de 169 $ pour l’altcoin.

Le réseau Solana a réglé plus de 50 milliards de transactions depuis son lancement. L’altcoin pourrait devenir le Visa de l’écosystème des crypto-monnaies selon les analystes de la Bank of America.

Solana se prépare à conquérir la part de marché d’Ethereum

Bank of America, la plus grande banque multinationale américaine, estime que la blockchain de Solana pourrait devenir le « Visa de l’écosystème des actifs numériques ». La blockchain Solana est axée sur l’évolutivité, la réduction des frais de transaction et la facilité d’utilisation.

ETH2 devrait renforcer l’évolutivité du réseau Ethereum. Cependant, les analystes affirment que Solana est plus rapide et efficace. Solana offre aux développeurs et aux utilisateurs des avantages similaires à la future mise à niveau d’Ethereum, tout de suite. Cela a renforcé l’utilité et l’adoption du tueur Ethereum.

Visa peut traiter 1 700 transactions par seconde (TPS), mais le réseau Solana peut théoriquement gérer au plus 65 000 TPS.

Alkesh Shah, analyste à la Bank of America aurait déclaré :

Solana donne la priorité à l’évolutivité, mais une blockchain relativement moins décentralisée et sécurisée a des compromis, illustrés par divers problèmes de performances du réseau dès le début.

@TraderKoz, un analyste crypto et trader a évalué la tendance des prix de Solana et a prédit une hausse du prix de l’altcoin. L’analyste a fixé un objectif de 169,96 $ pour le prix de Solana.

@AltcoinSherpa, un analyste pseudonyme a prédit que le prix de Solana pourrait atteindre 170 $ avec la zone actuelle comme support.

$SOL: semble que cette zone actuelle était prise en charge ; est logique compte tenu de son EMA 200D et de la dernière zone de véritable consolidation en septembre. S’attendre à au moins un sommet inférieur à 170 $. #Solana pic.twitter.com/gbAJGnr8VA — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) 12 janvier 2022

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que le prix de Solana envisageait une hausse de 17 %. Les analystes estiment que le prix pourrait envisager un retracement mineur.