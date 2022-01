L’action des prix Polygon voit une tendance haussière loin de se terminer de si tôt avec un objectif de prix de 3 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix du Polygon se consolide au milieu du canal de tendance à plus long terme.

L’action des prix MATIC suscite toujours un intérêt substantiel de la part des investisseurs pour défendre la tendance haussière.

L’objectif de prix est toujours fixé à 3 $ dans les semaines à venir.

Polygon (MATIC) est retombé dans la partie inférieure rouge de la bande passante après s’être négocié principalement dans la zone bleue et même au-dessus dans la dernière partie de 2022. Le prix semble actuellement se consolider un peu, en plein milieu de la tendance canal, ainsi que l’indice de force relative (RSI) à 50,0. L’action des prix à court terme pourrait aller dans les deux sens, mais attendez-vous à ce que la tendance haussière se poursuive, car l’objectif doré de 3 $ reste en vue.

Même si Matic entre dans le bas du canal, 3 $ restent en vue pour la prise

Les investisseurs matic qui sont entrés en août ne comprennent probablement pas de quoi les médias et les marchés se plaignent lorsqu’ils regardent la performance de leur portefeuille. Un canal de tendance stable est en jeu depuis plus de cinq mois maintenant avec une seule cassure, en faveur des haussiers, qui a atteint un nouveau sommet à 3 $. Alors que le canal de tendance continue de grimper sans fin en vue, un nouveau test de 3 $ reste à portée de main.

L’action des prix se consolide ces derniers jours alors que les marchés hésitent un peu sur les nouvelles de politique monétaire et la géopolitique. Même si la consolidation tombe – en faveur des baissiers, la ligne de tendance ascendante orange fournira un soutien ou au moins un ralentissement et garantira que la tendance haussière reste en place. Même une fausse cassure ne serait pas un problème car de nombreux niveaux de support sont là pour attraper rapidement le prix et fournir un plancher pour un rebond, y compris 1,75 $ et le niveau de support S1 à proximité.

Graphique journalier MATIC/USD

Si la consolidation entraînait un retour vers le côté bleu supérieur de la bande passante, en plus de quelques vents favorables externes, 3 $ pourraient être testés à nouveau et pourraient entraîner un nouveau record absolu pour les livres. Si les haussiers sont capables de créer une clôture quotidienne au-dessus de 2,90 $, attendez-vous même à une série de plusieurs nouveaux sommets historiques à venir. Le niveau de résistance mensuel R1 est un niveau qui déclenchera des prises de bénéfices et entraînera un retour à 2,90 $ ou un retour à l’intérieur du canal de tendance.