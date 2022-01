Sandbox voit les investisseurs fuir la scène alors que les gains sont réduits | Cryptomonnaie

Les investisseurs Sandbox ne reviennent pas sur les lieux alors que les traders s’abstiennent d’effacer le fondu de jeudi

L’action des prix de SAND entre dans une pression, les traders étant poussés contre le niveau de 4,72 $ et arrêtés sur une cassure en dessous.

Attendez-vous à une éventuelle baisse supplémentaire si aucune aide ne vient des marchés mondiaux.

Le Sandbox (SAND) semblait amorcer une tendance haussière après le rebond technique parfait par rapport au niveau de support mensuel S1 à 4,19 $. Au lieu de cela, le rallye a été de courte durée et s’est estompé hier, les investisseurs étant réticents à relever le prix du plancher du niveau historique de 4,72 $. Si les marchés mondiaux ne se redressent pas aujourd’hui, attendez-vous à un plongeon à la baisse avec des haussiers arrêtés et un retour en piqué vers 4,19 $.

La pression monte avec des traders coupés court et repoussés à l’entrée

Cette semaine, le Sandbox était sur la même page que la plupart des autres crypto-monnaies, ayant trouvé un soutien et livré des signes prometteurs d’un nouveau rallye qui pourrait donner le ton pour 2022. Mais au lieu de cela, les marchés et les participants ont du mal à lire entre les lignes sur la banque centrale resserrement de la part de la FED – et ce que cela signifie pour les investissements en actions et le rééquilibrage des portefeuilles. Avec cela, les crypto-monnaies ont fait un pas en arrière hier, et SAND n’a pas réussi à réduire les pertes subies hier.

Les haussiers de SAND semblent avoir fui la scène alors que les baissiers repoussent l’action des prix contre le niveau de 4,72 $ qui revêt une certaine importance historique dans la brève existence de SAND. Une cassure en dessous déclencherait une autre forte vente à mesure que les arrêts s’exécutent et que le volume de vente augmente. Un test ou une cassure sous le S1 mensuel à 4,19 $ pourrait alors suivre.

Graphique journalier SAND/USD

Bien que les actions européennes soient rouges, les contrats à terme américains sont légèrement verts, de sorte que le sentiment pourrait rapidement changer une fois que la séance de négociation au comptant américaine commencera. Cela verra un rebond par rapport au niveau historique et un basculement à la hausse, touchant la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 5,60 $ ou le pivot mensuel juste au-dessus. Cela prépositionnerait les traders SAND pour une attaque sur la ligne de tendance descendante rouge dans la semaine à venir.