L’indice de crypto-monnaie se déploie en Inde, suivant les performances de la crypto au milieu des pourparlers sur l’interdiction de la crypto | Cryptomonnaie

Alors que les discussions sur l’interdiction de la cryptomonnaie en Inde se profilent, un indice de crypto-monnaie qui compare les performances des cryptos importantes a été lancé. L’indice de monnaie numérique suit les performances des 15 principales pièces numériques, y compris BTC, ETH et ADA.

L’indice crypto

TickerPlant est une société mondiale de logiciels de cryptomonnaie avec un secteur spécialisé de CryptoWire. Lundi, il a annoncé le lancement du premier indice indien de crypto-monnaies, nommé IC15. IC15 est un indice de marché large basé sur des règles qui suit et mesure la performance des 15 crypto-monnaies les plus liquides par capitalisation boursière.

Le suivi couvre la somme des capitalisations boursières de toutes les crypto-monnaies cotées sur les principaux marchés du monde. Les crypto-monnaies ont gagné en popularité et en attrait au fil des années, s’imposant comme une classe d’actifs. Cet indice représente environ 80% de l’activité du marché et est donc un outil clé de suivi et de surveillance du marché.

Le comité de gouvernance de l’index de CryptoWire comprend des experts du domaine, des praticiens de l’industrie et des universitaires. Il maintiendra, surveillera et administrera l’indice tout en le rééquilibrant tous les trois mois.

La date de début de l’indice est le 1er avril 2018 et la valeur de base est de 10 000 $. Son prix est en dollars américains. Le panier de 15 crypto-monnaies inclus dans l’indice se compose de Bitcoin BTC, Binance Coin BNB, Cardano ADA, Solana, Shiba Inu SHIB et Dogecoin DOGE, entre autres.

Cependant, l’indice n’inclut pas les pièces stables telles que Tether USDT et USDC. Le bitcoin représente le poids le plus important dans l’indice, avec une part de 51,57 %. Ethereum et Binance Coin ont respectivement des parts de 25,79% et 5,03%. Les crypto-monnaies restantes ont des poids inférieurs à 5 % chacune dans l’indice.

L’importance de l’indice crypto

Le lancement de l’indice est important puisque l’Inde compte l’une des plus grandes populations d’investisseurs en crypto-monnaie au monde. Cependant, selon les médias, toutes les crypto-monnaies privées pourraient être interdites en Inde. Un projet de loi proposant une interdiction de toutes les crypto-monnaies privées se trouve au Cabinet, en attente d’approbation.

Pendant ce temps, la banque centrale indienne développe une monnaie numérique nationale centralisée. « Nous avons l’intention de boucler le cercle des connaissances pour l’ensemble de l’écosystème de la crypto et de la blockchain avec l’ouverture du premier indice indien de crypto-monnaie IC15 », a déclaré Jigish Sonagara, PDG de CryptoWire.

De plus, la hausse de l’indice peut aider les investisseurs indiens en cryptomonnaie à prendre des décisions éclairées. Tron fait partie des crypto-monnaies suivies par le nouvel index crypto. Le prix de TRON a chuté de 3,06 % au cours des sept derniers jours. Au cours des dernières 24 heures, le prix a diminué de 0,33 %.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix actuel du TRON en direct est de 0,077148 $ par unité, avec un volume de négociation sur 24 heures de 1 274 763 861 USD. Tron est actuellement classé numéro 28 sur CoinMarketCap, avec une capitalisation boursière actuelle de 7 857 680 366 USD. Il dispose d’un approvisionnement en circulation de 101 851 519 439 pièces TRX, ce qui est son approvisionnement maximal en pièces.