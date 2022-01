Shiba Inu est de retour sur la bonne voie pour sortir l’action des prix du fossé et rechercher la tendance haussière | Cryptomonnaie

L’action des prix de Shiba Inu a fait un rebond parfait sur un pivot de soutien.

Les haussiers SHIB ont soutenu l’action des prix pendant le fondu de jeudi et devraient briser le plus haut d’hier.

Attendez-vous à une nouvelle hausse et à deux petits obstacles avant une appréciation de 40 %.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) a vu des traders en mode de prise de bénéfices contenue alors que les marchés mondiaux poussaient pour une journée à la baisse, jeudi. Ce matin, cependant, les traders sont sortis en trombe et ont déjà réduit les pertes de jeudi. Attendez-vous à une nouvelle hausse à partir d’ici et à des gains solides avant le week-end, avec deux obstacles en route avant de réserver des gains de 40% d’ici la fin de la semaine prochaine.

Une fois que les marchés mondiaux auront misé sur le risque, attendez-vous à ce que SHIB grimpe de 40 %

Shiba Inu a envoyé un signal haussier aux investisseurs après la sombre journée d’hier sur les marchés mondiaux, lorsque l’action des prix SHIB a résisté à l’aggravation des pertes alors que les baissiers tentaient de repousser les haussiers contre le niveau de support mensuel S1 à 0,000025 $. Mais les baissiers ont échoué et les haussiers ont limité les pertes, qui ont été rapidement récupérées ce matin, le prix SHIB affichant des chiffres verts au cours de la session asiatique et européenne jusqu’à présent.

Le prix SHIB incitera les haussiers à se concentrer sur 0,000037 $ ensuite, avec le pivot mensuel et la moyenne mobile simple sur 55 jours comme premier déclencheur pour réaliser des bénéfices en cours de route. Les traders qui entrent aujourd’hui peuvent le faire sur le marché et garer leurs arrêts soit en dessous du niveau de Fibonacci de 78,6% à 0,000028 $, soit en dessous du niveau de support mensuel S1 en dessous de 0,000025 $, selon le type de commerçant qu’ils sont et l’importance de leur rapport risque/récompense. sont confortables à porter. . Dans le cas de mettre l’arrêt en dessous du S1 mensuel, il est logique pour eux de s’asseoir sur leurs mains et de ne pas clôturer le commerce long au SMA de 55 jours et au pivot mensuel, mais de garder au moins la moitié pour le niveau de résistance R1 à 0,000045 $ qui correspond au niveau de Fibonacci de 61,8 %, ce qui en fait un double niveau d’importance.

Graphique journalier SHIB/USD

La question qui se pose est de savoir si les marchés mondiaux actuels peuvent encore se redresser alors que de plus en plus de banques centrales se resserrent. Si les marchés mondiaux commencent à se réévaluer encore plus à la baisse, attendez-vous à ce que les investisseurs perdent confiance dans la tendance haussière et à un retour rapide vers 0,000025 $, avec S1 et la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours comme support. Si cela se brise, un plongeon devrait commencer vers 0,0000061 $ et le début du retracement de Fibonacci.