Le taux de hachage Bitcoin passe à ATH alors que Jack Dorsey confirme le système de minage du bloc | Cryptomonnaie

Le taux de hachage de Bitcoin est revenu à des sommets historiques malgré la perte d’un contributeur clé au taux de hachage. Pendant ce temps, au milieu d’une action des prix terne, le PDG de Block, Jack Dorsey, a confirmé la création d’un système d’exploitation minière Bitcoin ouvert.

L’espace BTC continue de surprendre et de dérouter les critiques et les fanatiques. Le Kazakhstan, le deuxième plus important pays minier BTC du réseau, a connu une panne d’Internet la semaine dernière en raison de troubles civils. Cependant, le taux de hachage n’a pas faibli de plus de 13,4% avant de se rassembler pour atteindre des sommets historiques.

Comme le montrent les données ci-dessous de Glassnode, avec un prix se situant dans la fourchette de 42 000 $ jeudi, le taux de hachage moyen a atteint 215 millions de térahashes par seconde.

Les mineurs de Bitcoin continuent de faire preuve de résilience et, comme l’a observé Fidelity Digital Assets, le réseau est encore « plus largement distribué dans le monde ».

Cointelegraph avait précédemment annoncé que Block développerait des systèmes d’exploitation minière Bitcoin open-source en 2022 sur la base d’offres d’emploi sur LinkedIn. Jeudi, Dorsey a confirmé l’intuition en retweetant les commentaires de Thomas Templeton, directeur général de Block.

Dans le fil Twitter, Templeton a abordé les problèmes liés à la disponibilité, la fiabilité, les performances et les produits relatifs à l’exploitation minière BTC. En résumé, les objectifs de Block pour l’exploitation minière BTC sont les suivants :

« Nous voulons rendre l’exploitation minière plus distribuée et efficace à tous les égards, de l’achat à la mise en place, en passant par la maintenance et l’exploitation minière. Nous sommes intéressés parce que l’exploitation minière va bien au-delà de la création de nouveaux bitcoins. Nous y voyons un besoin à long terme pour un avenir entièrement décentralisé et sans autorisation.

Construire un système minier BTC « à ciel ouvert » et aux côtés de la communauté n’est pas une mince affaire. Econoalchemist, un mineur BTC à domicile établi et contributeur au magazine BTC, a tweeté que le développement de produits en open source « renforcerait la confiance là où aucune réputation n’existe actuellement et pourrait également faire évoluer les attentes des consommateurs dans cette direction ».

En fin de compte, les solutions minières de Block pourraient ouvrir la voie à davantage de mineurs bricoleurs pour entrer dans l’espace.

Il semble que le ciel soit la limite pour le taux de hachage de Bitcoin. Eh bien, au moins jusqu’aux 2 016 prochains blocs, lorsque la difficulté du réseau se réinitialise.