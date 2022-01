Bitcoin : Une cassure en dessous de 39000 est un autre signal de vente important | Cryptomonnaie

Le rebond du bitcoin de 400 pips au-dessus du seul support de cette semaine à la moyenne mobile de 500 jours à 39200/000 atteint une forte résistance à 44200/44400 avec un plus haut pour la journée exactement ici.

Nouveau test d’ondulation et maintien de la moyenne mobile de 500 jours à 7300/7250 bien que nous ayons dépassé jusqu’à 6966. Le rebond a atteint une forte résistance à 8071/8200 avec un plus haut pour la journée exactement ici.

Ethereum aspire à un support méga important à 3050/3000 pour rebondir vers une forte résistance à 3350/3400 pour la prise de bénéfices.

Analyse quotidienne

Bitcoin détient un support important à la moyenne mobile de 500 jours à 39200/000 pour atteindre une forte résistance à 44200/44400. Un plus haut pour la journée ici alors que nous retombons sur un support mineur à 42 500 (et se tenant ici aussi au moment où j’écris) – en dessous de 42 000, un nouveau test de la moyenne mobile de 500 jours à 39 600/400 risque de se produire. Une cassure sous 39000 cette fois (je pense que cela arrivera éventuellement) est un autre signal de vente important ciblant initialement 37800/750 et 36500/36000. En dessous de 36 000, les prix peuvent atteindre 31 000.

Une cassure au-dessus de 44500 vise cependant 46500/47000, peut-être jusqu’à une très forte résistance à 48500/49000. Les shorts ont besoin d’arrêts au-dessus de 50000.

L’ondulation a atteint une forte résistance à 8071/8200 et devinez où était le plus haut de la journée ? Support mineur à 7750/7700 testé maintenant au moment où j’écris du jour au lendemain. D’autres pertes retestent un support important à 7350/7300. Une cassure sous le plus bas de cette semaine à 6966 est le prochain signal de vente ciblant initialement 6450/6400, peut-être jusqu’à 5840/5800.

Le maintien d’un support mineur à 7750/00 permet un nouveau test de la forte résistance à 8071/8200. Une cassure au-dessus de 8300 est un signal d’achat à court terme ciblant initialement 8600.

Ethereum aspire à un support méga important à 3050/3000 ou le rebond vers une forte résistance à 3350/3400 pour la prise de bénéfices – un sommet pour la journée exactement ici. Une cassure plus haut vise cependant 3500/3550.

Support important à 3050/3000 – stop en dessous de 2900. Cependant, une cassure à la baisse est un signal de vente très significatif.