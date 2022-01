Prédiction hebdomadaires Bitcoin: BTC envisage un nouveau test de 50 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin tourne une nouvelle page après avoir rebondi sur le niveau de support de 41 000 $.

Un nouveau test du niveau psychologique de 49 000 $ ou 50 000 $ semble probable pour BTC dans les prochains jours.

Les mesures en chaîne soutiennent le scénario de perspectives haussières, ajoutant du poids à la perspective technique.

Le prix du bitcoin montre une résurgence de l’intérêt des détaillants car il a rebondi sur un niveau psychologique crucial. La récente tendance haussière prépare une base sur un laps de temps à court terme afin que BTC puisse lancer une plus grande accélération. Fait intéressant, les mesures en chaîne s’alignent sur les perspectives haussières décrites d’un point de vue technique. Une tendance à la hausse semble désormais inévitable pour BTC et, par conséquent, pour l’ensemble de l’écosystème.

Le prix du Bitcoin se prépare pour un nouveau sommet local

Le prix du Bitcoin a établi un triple fond autour du niveau de support de 41 000 $. Le troisième robinet à ladite barrière a collecté les liquidités côté vente allant de 40 747 $ à 39 629 $. Cette baisse soudaine a été la clé qui a déclenché une ascension de 12 %.

Depuis cette tendance haussière mineure, BTC a retracé et prépare une prise de pied qui servira de base pour la prochaine étape. Alors que la grande crypto se négocie autour de 42 780 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que Bitcoin revienne sur le bas et le haut du lundi précédent à 45 874 $ et 47 609 $, respectivement.

Ces barrières sont à mi-chemin pour BTC et l’objectif final est peut-être de 52 150 $, où le pionnier de la cryptomonnaie a mis en place un double sommet le 7 décembre 2021 et le 27 décembre 2021. En raison de cette configuration du sommet d’inversion, il y a un montant considérable de liquidité buy-stop reposant au-dessus.

Les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin dépasse 52 150 $. Le swing élevé formé autour de ce niveau pourrait être un sommet local où la pression d’achat s’épuisera probablement.

Les investisseurs doivent faire preuve de prudence au-dessus de 52 150 $, car tout mouvement au-delà de ce point pourrait être éphémère.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette poussée haussière du prix du Bitcoin, qui montre que le niveau de résistance significatif pour BTC s’étend de 46 824 $ à 53 228 $.

Environ 5,66 millions d’adresses qui ont acheté près de 3 millions de BTC sont « hors de l’argent ». Ces détenteurs sont susceptibles de décharger leurs jetons si le prix atteint leur point d’achat, ce qui entraîne une augmentation de la pression de vente.

Tout mouvement jusqu’à 53 228 $ semble raisonnable et assez intéressant, coïncide avec précision avec celui prévu d’un point de vue technique

CTB GIOM

Le modèle de la valeur marchande du prix du bitcoin sur 30 jours à la valeur réalisée (MVRV) ajoute un vent arrière au récit optimiste alors qu’il rebondit à -6% contre -10%.

Cette métrique en chaîne est utilisée pour déterminer le profit/perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours du mois dernier.

Une valeur négative indique que les détenteurs à court terme sont à perte et sont moins incités à vendre. Les investisseurs à long terme ont tendance à accumuler leurs avoirs à ces niveaux, suggérant une perspective haussière.

BTC MVRV 30 jours

Peut-être que la métrique en chaîne la plus importante qui énonce les perspectives haussières du prix du Bitcoin sur une période moyenne à élevée est le flux de dormance ajusté par l’entité. Cet indice fondamental est obtenu en divisant la capitalisation boursière actuelle et la valeur de dormance annualisée libellée en USD. La dormance fait référence au nombre moyen de jours pendant lesquels chaque pièce traitée est restée inactive ou non déplacée, un indicateur du modèle de dépenses du marché.

Un plongeon dans la bande verte, visible dans l’image ci-dessous, marque souvent des fonds macro pour BTC. La même chose a été observée en décembre 2018, mars 2020. Au cours des six derniers mois, le flux de dormance ajusté par l’entité a retesté la bande verte à deux reprises, indiquant qu’un creux pour BTC est en cours.

Cette perspective correspond parfaitement à la perspective technique prévoyant un BTC de 50 000 $.

Flux de dormance ajusté à l’entité BTC

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, une augmentation soudaine de la pression de vente qui pousse BTC à revoir le niveau psychologique de 40 000 $ pourrait indiquer un camp d’acheteurs faible. Un chandelier quotidien proche en dessous de 39 057 $ produira un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière et déplaçant le récit vers les baissiers.

Ce crash éclair pourrait induire un FUD parmi les détaillants, déclenchant un crash à 33 804 $, où les acheteurs peuvent se regrouper et faire un retour.