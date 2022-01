La victoire de Ripple se rapproche alors que le juge demande à la SEC de rendre le discours de l’ancien responsable sur Ethereum | Cryptomonnaie

Ripple a obtenu des résultats mitigés lorsque la juge Sarah Netburn a ordonné à la SEC de rendre le discours de Hinman sur Ethereum.

La déclaration de l’ancien directeur des finances des sociétés soutient le cas de Ripple; il remet en question la validité de la défense de notification équitable.

La clôture de la découverte d’experts dans l’affaire SEC contre Ripple pourrait être reportée au 28 février 2022.

Les analystes pensent que tous les yeux pourraient être rivés sur le prix Ripple dès que l’altcoin se préparera à une reprise.

Dans l’affaire SEC contre Ripple, le géant des paiements a obtenu des résultats mitigés, le juge ayant ordonné au régulateur de divulguer des documents privilégiés. Les partisans sont optimistes quant à la reprise des prix Ripple et prédisent un rallye de l’altcoin.

Le prix de l’ondulation progresse, se préparant à une reprise

La juge Sarah Netburn a décidé que la Securities and Exchange Commission devait rendre l’e-mail avec l’ancien directeur des finances des entreprises, le discours de William Hinman sur Ethereum. Les partisans du géant des paiements estiment que le discours de Hinman pourrait contribuer à la suppression d’un avis équitable fourni par la SEC.

La SEC a fait valoir que le plus grand détenteur public de Ripple, Ripple Labs, les commerçants et les investisseurs étaient au courant du statut de l’altcoin en tant que sécurité depuis 2013. Cependant, le discours de Hinman commente le statut d’Ethereum en 2018 et révèle les lacunes des arguments de la SEC contre Ripple.

Depuis décembre 2020, les membres de la direction de Ripple ont été accusés de vente de titres en violation de la loi fédérale sur les valeurs mobilières.

Après un an de va-et-vient sur des documents et des informations privilégiées, la SEC a été invitée à publier le discours de Hinman. Ceci est considéré comme une petite victoire pour le géant des paiements Ripple.

Des sources proches du dossier estiment que la découverte d’experts pourrait être repoussée à une clôture différée le 28 février 2022.

Le prix Ripple est sur la voie de la reprise, et les analystes pensent que tous les regards seront bientôt tournés vers le XRP. @CredibleCrypto, analyste et trader, pense que Bitcoin et Ethereum ont balayé leurs bas de mèche, tandis que le prix Ripple a résisté à la récente correction.

Le chemin de moindre résistance pour le prix Ripple est en hausse.

Tandis que $ BTC a récemment balayé nos bas de mèche à 42 000 et ETH a chuté encore plus bas que le sien, $XRP a incroyablement bien résisté à cette correction et ne s’est pas approché de ses propres creux de mèche. Le chemin de moindre résistance semble être UP. Tous les yeux peuvent être rivés $XRP bientôt. pic.twitter.com/VHg5Spn3t8 – Crypto crédible (@CredibleCrypto) 14 janvier 2022

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix Ripple et ont prédit que l’altcoin semble prêt à rebondir jusqu’à 0,96 $.