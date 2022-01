Le prix du litecoin est prêt pour un rallye de 40% mais les traders LTC doivent faire face à de multiples obstacles | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin montre une configuration triple bottom sur un graphique de 3 jours, faisant allusion à une ascension de 40 %.

Les SMA de 50, 100 et 200 jours affligent le chemin de LTC à 157,03 $, 170,13 $ et 181,98 $, respectivement.

Une clôture en chandelier décisive en dessous de 103,82 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Le prix du litecoin montre une tendance massivement haussière se développant sur une période plus longue, suggérant qu’un rallye haussier est en route. Indépendamment de la configuration optimiste, le chemin de LTC est parsemé de multiples obstacles qui pourraient blesser et même arrêter la tendance haussière dans son élan.

Le prix du litecoin envisage un plus haut

Le prix du litecoin a chuté d’environ 54 % au cours des deux derniers mois et se négocie actuellement à 138,47 $. Du 25 janvier 2021 au 7 janvier 2022, LTC a marqué le niveau de support de 129,62 $ à trois reprises, donnant lieu à la configuration du triple fond.

Cette formation technique est une configuration d’inversion haussière et prévoit un changement de tendance de baissier à haussier. Par conséquent, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que LTC fasse une course pour la zone d’approvisionnement de 3 jours, allant de 181,65 $ à 209,78 $.

En particulier, le prix du Litecoin pourrait creuser dans cette zone de résistance et retester la barrière de 195,79 $, ce qui représente une ascension de 40 % par rapport à la position actuelle.

Cependant, la tendance à la hausse n’est pas une mince affaire en raison de la présence des moyennes mobiles simples (SMA) sur 50, 100 et 200 jours à 157,03 $, 170,13 $ et 181,98 $, respectivement.

Les acteurs du marché doivent noter que le rallye haussier détaillé ci-dessus pourrait ralentir ou s’arrêter en raison de l’immense pression de vente aux niveaux susmentionnés.

Graphique LTC/USDT sur 3 jours

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ce voyage ardu pour le prix du Litecoin. Cet indice en chaîne montre que près de 938 000 adresses qui ont acheté environ 14,72 millions de jetons LTC à 152,43 $ et 169,10 $ sont «hors de l’argent».

Ces détenteurs pourraient atteindre le seuil de rentabilité en se déchargeant de leurs avoirs si LTC atteignait ces niveaux, augmentant ainsi la pression globale du côté vendeur. Fait intéressant, ces niveaux de prix coïncident avec les SMA de 50 et 100 jours, ajoutant une preuve à la théorie susmentionnée.

SLD GIOM

Alors que l’indicateur en chaîne ci-dessus suggère que le rallye du prix du litecoin peut être tronqué, la tendance des adresses actives sur 24 heures montre que l’intérêt des utilisateurs est élevé. Depuis le 26 décembre 2021, le nombre d’adresses actives est passé de 247 000 à 354 000.

Cette augmentation de 43 % du nombre d’utilisateurs actifs suggère que les acteurs du marché sont intéressés par le LTC aux niveaux de prix actuels, ce qui ajoute du poids aux perspectives haussières.

Adresses actives LTC

Bien que le prix du Litecoin ne remonte pas rapidement à 195,79 $, il y a de fortes chances qu’il reteste le SMA de 50 jours à 157,03 $ et s’efforce de retester le SMA de 200 jours à 170,13 $. Ainsi, les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 21 % et à une hausse de 30 %, respectivement, et même à la limite inférieure de la zone d’approvisionnement à 181,65 $.

Cependant, si le prix du Litecoin produit un chandelier de trois jours en dessous de 103,82 $, cela créera un plus bas inférieur, invalidant la thèse haussière du triple fond.