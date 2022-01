Le prix Cardano présente une opportunité d’achat avant que l’ADA ne se prépare pour une ascension de 40% | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano pourrait offrir une opportunité d’achat à des niveaux de support inférieurs avant que les haussiers n’essayent d’inverser la période de performance atone.

Un indicateur technique clé suggère qu’il y a plus de vendeurs que d’acheteurs sur le marché.

Si l’ADA dépasse 1,39 $, une montée de 40% sera sur le radar.

Le prix de Cardano pourrait atteindre des niveaux inférieurs avant que les traders ADA ne se préparent à inverser la période de sous-performance. Le tueur d’Ethereum pourrait glisser vers le plus bas du 10 janvier à 1,07 $ avant de tomber vers la limite inférieure de la configuration graphique en vigueur à 1,04 $.

Le prix de Cardano s’affaiblit à mesure que la dynamique baissière augmente

Le prix de Cardano forme un modèle de biseau descendant sur le graphique journalier, alors que l’ADA continue de créer des bas et des hauts plus bas. L’indice des armes (TRIN) indique qu’il y a actuellement plus de vendeurs que d’acheteurs sur le marché, ce qui suggère que le jeton pourrait baisser pour tester des niveaux de soutien cruciaux avant qu’une reprise ne se profile.

La première ligne de défense pour le prix de Cardano est au plus bas du 4 décembre à 1,18 $. ADA pourrait découvrir un autre pied au plus bas du 23 juin à 1,10 $ avant que le jeton ne tombe vers le plus bas du 10 janvier à 1,07 $.

Une pression de vente supplémentaire pourrait faire baisser le prix de Cardano pour marquer la limite inférieure du modèle technique directeur à 1,04 $.

Cependant, en cas de pic des ordres d’achat, le prix de Cardano pourrait viser plus haut pour marquer le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, coïncidant avec le plus bas du 3 août à 1,26 $. ADA fera face à une résistance supplémentaire à la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours à 1,30 $, puis au niveau de retracement de 50 % à 1,33 $.

Des obstacles supplémentaires peuvent apparaître au SMA de 50 jours à 1,35 $ avant que le prix de Cardano ne marque la limite supérieure du modèle de graphique en vigueur à 1,39 $, coïncidant avec le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.

Graphique journalier ADA/USDT

Les investisseurs doivent noter qu’une tranche au-dessus de la ligne de résistance susmentionnée peut placer une hausse de 40 % vers 1,95 $ sur le radar, un objectif haussier donné par le schéma technique directeur.

Cependant, avant que l’objectif optimiste puisse être atteint, ADA doit également dépasser le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % à 1,47 $, le SMA de 100 jours à 1,69 $ et le SMA de 200 jours à 1,81 $.