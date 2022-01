L’impact global de la cryptocriminalité devrait encore baisser en 2022 : Chainalysis | Cryptomonnaie

« L’argent liquide est toujours roi en matière de financement illicite, et cela ne devrait pas changer », déclare Kim Grauer, chercheur à Chainalysis.

L’année à venir verra probablement la criminalité liée à la cryptomonnaie se réduire à une part de plus en plus petite de l’ensemble de l’industrie, car les forces de l’ordre tirent davantage parti de la transparence offerte par la technologie de la blockchain, déclare Kim Grauer, directeur de la recherche chez Chainalysis.

Selon un rapport du 6 janvier de Chainalysis, la croissance de l’utilisation légitime de la crypto-monnaie « dépasse de loin la croissance de l’utilisation criminelle ». La part du volume des transactions de crypto-monnaie associée à des activités illicites n’a jamais été aussi faible, représentant seulement 0,15 % du volume des transactions en 2021.

Elle a déclaré à Cointelegraph qu’à moins d' »événements criminels aberrants », elle s’attendait à ce que la croissance de l’utilisation légitime de la cryptomonnaie par rapport à l’utilisation illégitime continue de s’accélérer jusqu’en 2022.

Elle a déclaré que les choses semblaient prometteuses dans l’espace alors que « la part illicite du volume des transactions continue de baisser » et « le récit selon lequel la cryptomonnaie est principalement un moyen pour les criminels d’effectuer des transactions est enfin mis au lit ».

Les victoires des forces de l’ordre continuent de démontrer aux mauvais acteurs que la transparence inhérente à la crypto-monnaie en fait un moyen indésirable de transférer des fonds illicites. L’argent liquide est toujours roi lorsqu’il s’agit de financement illicite, et cela ne devrait pas changer.

En 2021, les tirages de tapis sont devenus l’arnaque de prédilection des crypto-criminels. Les revenus des escroqueries ont augmenté de 82 % en 2021 pour atteindre 7,8 milliards de dollars, dont plus de 2,8 milliards de dollars provenant uniquement des tirages de tapis.

Cependant, Grauer a déclaré que cela n’indique pas nécessairement que les tirages de tapis resteront l’escroquerie la plus répandue en 2022. Au contraire, les criminels sont susceptibles « d’abuser des technologies plus récentes » comme DeFi, NFT et DAO à mesure que l’espace se déplace vers le web3.

Nous avons vu cela [in 2021] en particulier avec DeFi, où les criminels ont non seulement ciblé les plates-formes DeFi pour des attaques telles que des piratages ou des tirages de tapis, mais ont commencé à utiliser de plus en plus les plates-formes DeFi pour blanchir de l’argent.

De plus, Grauer a suggéré que même si elle ne s’attendait pas à ce qu’un marché baissier potentiel de la cryptomonnaie affecte le taux ou le type de crime crypto, une récession ou une dépression financière majeure pourrait le faire.

«Lorsque vous considérez les marchés économiques globaux – pas seulement la cryptomonnaie – les récessions et les dépressions peuvent entraîner une augmentation de l’activité criminelle», a-t-elle déclaré.

En 2021, les forces de l’ordre du monde entier ont remporté de nombreux succès notables. En novembre 2021, les enquêtes criminelles de l’IRS ont annoncé avoir saisi plus de 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021 dans le cadre d’enquêtes non fiscales.

Alors que la proportion était plus faible, la criminalité basée sur la crypto-monnaie a en fait atteint un nouveau record historique en 2021, les adresses illicites recevant 14 milliards de dollars au cours de l’année, contre 7,8 milliards de dollars en 2020 selon Chainalysis.