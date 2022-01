Shiba Inu (SHIB) obtient un gain de 30% sur la rumeur d’inscription de Robinhood et le schéma graphique haussier | Cryptomonnaie

Le gain de 30% de SHIB initie un schéma d’inversion haussier et les rumeurs d’une cotation en bourse majeure et d’autres développements incitent les investisseurs à jouer avec la pièce de monnaie sur le thème canin.

Shiba Inu (SHIB) semble se préparer à une cassure haussière alors qu’un motif en biseau descendant commence à se former.

Le prix du SHIB a suivi une tendance à la baisse dans une zone définie par deux lignes de tendance en contraction tout en accompagnant une baisse du volume des transactions. Cela montre que les investisseurs ont été moins préoccupés par la tendance baissière.

En conséquence, les coins descendants constituent généralement un tremplin idéal pour une cassure haussière une fois que le prix clôture au-dessus de la ligne de tendance supérieure de la structure. Jeudi, SHIB a montré des signes de suite à une rupture de dessus similaire.

Graphique des prix quotidiens SHIB / USDT avec un biseau descendant. Source : Commerce ardent

Notamment, le jeton a brièvement clôturé au-dessus de la ligne de tendance supérieure du biseau descendant, atteignant un sommet intrajournalier de 0,00003290 $. Le mouvement à la hausse a fait naître l’anticipation que SHIB poursuivrait sa tendance à la hausse au cours des prochaines sessions, les analystes de Fiery Trading notant qu’un retracement haussier en cours sur le marché de la cryptomonnaie renforcerait encore le biais haussier de l’altcoin.

Les analystes ont dit,

L’ensemble du marché de la cryptomonnaie connaissant de forts mouvements haussiers, il faut s’attendre à ce que SHIBA suive. Ce jeton se négocie actuellement près de la résistance maximale du modèle, de sorte qu’une cassure pourrait se produire bientôt. Recherchez une clôture quotidienne au-dessus de la résistance.

Le prochain objectif de hausse pour SHIB

Un mouvement décisif au-dessus de la ligne de tendance supérieure du biseau descendant pourrait attirer l’attention des traders sur une confirmation haussière proche de 0,00003929 $.

En termes simples, si le prix du SHIB dépasse 0,00003929 $, un niveau de résistance précédent, les traders peuvent finir par placer des paris à la hausse vers le niveau qui se situe à une distance égale à l’écart maximal entre la ligne de tendance supérieure et inférieure (0,00004240 $).

Graphique des prix quotidiens SHIB / USDT avec une configuration de coin descendant. Source : TradingView

En conséquence, la baisse potentielle du coin en baisse pourrait mettre le prix du SHIB en route vers 0,00008026 $, comme indiqué dans le graphique ci-dessus. Inversement, un recul par rapport à la ligne de tendance supérieure du biseau pourrait amener SHIB à retester la ligne de tendance inférieure de la structure autour du support de 0,00002350 $.

La liste potentielle de Robinhood soutient le rallye actuel

La configuration haussière de SHIB est apparue principalement après avoir rebondi de près de 30 % en trois jours.

Au cœur du fort retracement de SHIB se trouvaient quelques catalyseurs fondamentaux. Celles-ci incluent des spéculations sur la cotation du jeton sur Robinhood, une application de trading sans commission avec plus de 14 millions de dollars de volume quotidien moyen.

L’INSCRIPTION DE SHIBA INU ROBINHOOD A DIT A VENIR TT EN FÉVRIER c’est environ 6 mois trop tard – zérohedge (@zerohedge) 12 janvier 2022

De plus, SHIB a également augmenté en ligne avec un rebond sur les marchés de la cryptomonnaie mercredi, avec le principal actif numérique Bitcoin (BTC) rebondissant de plus de 12% et Ether (ETH) augmentant de près de 18% au cours des trois derniers jours.

Bien qu’il soit probable que le prix de SHIB ait explosé en raison d’une spéculation excessive, Vladimir Kardapoltsev, PDG de la société de portefeuille blockchain PointPay, a noté que son potentiel d’enregistrer plus de gains en 2022 était énorme en raison du récent schéma de détention des investisseurs de SHIB.

« Il convient de mentionner qu’en un peu plus de cinq semaines, la durée moyenne de détention des pièces Shiba sur Coinbase Global est passée de 6 à 32 jours », a-t-il déclaré à Cointelegraph, ajoutant que « les gens ont accumulé SHIB en raison de la volonté de Shiba Inu de devenir plus qu’un simple jeton de type Dogecoin. »

Kardapoltsev a dit,