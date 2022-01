Axie Infinity a du mal à maintenir une dynamique haussière, AXS pourrait revenir à 65 $ | Cryptomonnaie

Le prix Axie Infinity ne parvient pas à suivre avec plus d’activité d’achat.

La pression vendeuse retrace la quasi-totalité des gains de mercredi.

La structure de swing de l’action des prix suggère des mouvements plus bas à venir.

Le prix d’Axie Infinity stagne par rapport au Tenkan-Sen quotidien, générant un nouveau plus haut bas et préparant AXS pour une autre poussée vers le sud.

Le rallye de l’allégement des prix d’Axie Infinity s’est probablement terminé alors que les baissiers cherchent à prendre le relais

Le prix d’Axie Infinity a connu un joli rebond de 22% par rapport aux creux de lundi, mais les vendeurs sont entrés au Tenkan-Sen et ont ainsi empêché AXS de dépasser le Tenkan-Sen. En conséquence, d’autres signes avant-coureurs baissiers existent dans les oscillateurs.

L’indice de force relative reste dans des conditions de marché baissier, avec le premier niveau de survente à 30 et le deuxième niveau de survente à 20. La pente actuelle de l’indice de force relative pointe vers le bas, annonçant un autre test de 30 ou 20. divergence existe entre le graphique en chandeliers et l’indice composé. L’indice composite a affiché des sommets plus élevés, mais le graphique en chandeliers a affiché des sommets plus bas.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo AXS/USDT

La combinaison du rejet contre le Tenkan-Sen et de la divergence baissière cachée avec l’indice composite fournit un poids significatif pour un biais baissier pour une perspective à court terme. Les vendeurs peuvent pousser le prix Axie Infinity vers une zone de support partagée entre l’extension 100% Fibonacci à 60 $ et le point de contrôle du volume à 67 $.

Si les traders veulent empêcher le prix d’Axie Infinity de baisser, ils devront d’abord pousser pour une clôture légèrement au-dessus du Tenkan-Sen à 80 $. Après cela, une clôture au-dessus du Kijun-Sen, actuellement à 90 $. La configuration idéale pour Axie Infinity pour afficher une tendance haussière claire et indéniable est une clôture au-dessus du Cloud avec le Chikou Span en espace ouvert. Le plus tôt que cela puisse se produire est à 127 $, ce qui n’est pas un mouvement insignifiant qui devrait se produire.