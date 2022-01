Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ethereum, Shiba Inu et Bitcoin – American Wrap 13 janvier | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les chats morts attirent mais les traders détiennent la clé

Le prix du bitcoin et d’autres majors, d’ailleurs, gardent les investisseurs sur leurs gardes ce matin, car la plupart des crypto-monnaies se heurtent à des obstacles dans leur progression – effectuant des reculs mineurs après que les actions asiatiques n’aient pas pu enregistrer une troisième séquence de victoires consécutives. Il est essentiel, dans les trois paires importantes, que les traders maintiennent leur action ensemble et que l’action des prix reste en sourdine sans atténuation significative, afin d’indiquer que la reprise n’a été qu’un rebond de chat mort. Si les investisseurs peuvent maintenir leurs positions et ne tombent pas dans des ventes de panique, davantage de hausses et de gains seront sur la table d’ici vendredi et au cours du week-end.

Ethereum doit clôturer la semaine au-dessus de 3 300 $ ou ETH reprendra la vente

Le prix d’Ethereum a sans aucun doute fait des sautes folles cette semaine. La chute en dessous de la zone des 3 000 $ a provoqué une certaine agitation parmi les acteurs du marché, mais jusqu’à présent, les acheteurs ont été très favorables et réactifs – mais cette conviction devra être maintenue.

