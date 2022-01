Solana a du mal à maintenir ses gains alors que SOL tente de détenir 150 $ comme support | Cryptomonnaie

L’action des prix de Solana se retire de sa récente reprise.

Les haussiers et les baissiers attendent la direction du marché qui dictera la tendance future.

Les haussiers gardent un contrôle marginal, mais les baissiers peuvent rapidement prendre le dessus.

Le prix de Solana a fortement rebondi depuis le bas de son drapeau haussier, poussant plus haut jusqu’au point médian avant de faire face à une pression de vente. En conséquence, les haussiers voient une pause avant une cassure tandis que les baissiers voient un plus haut plus bas et une poursuite vers le bas.

Prix ​​Solana à un point d’inflexion, direction du marché à déterminer prochainement

Le prix de Solana est actuellement confronté à l’une des plus grandes batailles entre les haussiers et les baissiers des quatre derniers mois. À l’exception d’un pic rapide au-dessus du Tenkan-Sen plus tôt dans la séance de négociation de jeudi, la majeure partie de la journée de négociation a été consacrée directement au Tenkan-Sen à 150 $.

D’un point de vue baissier, les traders peuvent interpréter le chandelier quotidien comme un modèle de chandelier en étoile filante. L’étoile filante est un modèle de chandelier unique intrinsèquement baissier qui indique que les vendeurs ont le contrôle lorsqu’elle apparaît au sommet d’une balançoire. Une pression de vente continue pour le prix de Solana se produira probablement si Solana clôture en dessous du Tenkan-Sen et au milieu du drapeau haussier.

D’un autre côté, les haussiers examineront plusieurs conditions avant de réintégrer ou d’ouvrir de nouvelles positions longues. Tout d’abord, les haussiers voudront voir si le volume quotidien est supérieur ou inférieur à la moyenne, en particulier si un modèle de chandelier en étoile filante se forme. Si cette tendance se forme et que le volume est inférieur au volume de mercredi ou inférieur à la moyenne du volume sur vingt jours, ils peuvent se sentir enhardis et convaincus que le recul d’aujourd’hui était temporaire.

Graphique Ichimoku quotidien SOL/USDT

Les traders rechercheront également une clôture au-dessus de la ligne médiane et du Tenkan-Sen comme confirmation que des prix plus élevés arrivent.

Le potentiel de hausse peut être limité à la confluence de la résistance au sommet du drapeau haussier et du Kijun-Sen à 186 $. Au-delà, la résistance ne se développera probablement pas avant le niveau de 200 $.