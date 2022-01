Charles Hoskinson commente les progrès de Cardano et déclare que l’ADA a établi une norme pour la preuve de participation | Cryptomonnaie

Charles Hoskinson pense que Cardano a fait des progrès malgré les défis associés aux blockchains de preuve de participation. Les progrès de l’altcoin ont accru sa pertinence et sa demande dans l’écosystème crypto.

Cardano est maintenant négocié sur plus de 100 bourses, la blockchain Proof-of-stake a parcouru un long chemin, hébergeant 130 applications décentralisées sur sa plate-forme. Alors que Cardano franchissait plusieurs étapes clés du développement, Charles Hoskinson a partagé ses commentaires sur les progrès de l’altcoin.

Hoskinson s’est dit satisfait des progrès réalisés par le réseau Cardano. Le PDG d’Input Output Hong Kong (IOHK), la société derrière Cardano, a reconnu le développement de Cardano.

Hoskinson a été cité comme disant :

Nous avons dû réécrire le logiciel trois fois, il y a eu des changements majeurs dans l’architecture et les fournisseurs. Il y a eu des approches qui n’ont pas fonctionné, il y a bien sûr eu des retards.

En comparant Cardano au réseau Ethereum, Hoskinson révèle que l’altcoin a établi la norme pour la blockchain Proof-of-stake (PoS). Le fondateur de Cardano a expliqué comment Ethereum a retardé le lancement d’ETH2 en 2018 et la mise à jour est toujours en cours de développement.

Hoskinson a dit,

Cela signifie-t-il que tout ce qu’Ethereum a fait et réalisé est mauvais ? Non, c’est juste la nature du jeu et il y a des choses que vous apprenez en cours de route.