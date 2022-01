Ethereum doit clôturer la semaine au-dessus de 3 300 $ ou ETH reprendra la vente | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Ethereum continue de réagir fortement par rapport aux récents creux.

L’action des prix pourrait développer un vilain piège haussier malgré un rebond massif de la structure de soutien clé.

Les haussiers doivent défendre leurs gains récents ou faire face à une pression de vente renouvelée.

Le prix d’Ethereum a sans aucun doute fait des sautes folles cette semaine. La chute en dessous de la zone des 3 000 $ a provoqué une certaine agitation parmi les acteurs du marché, mais jusqu’à présent, les acheteurs ont été très favorables et réactifs – mais cette conviction devra être maintenue.

Le prix Ethereum risque de retester 2 500 $ si les traders ne parviennent pas à se maintenir au-dessus du support critique

Le prix Ethereum, encore une fois, se heurte à un niveau de prix décisif. Le niveau de prix de 3 300 $ est le niveau de prix le plus crucial à surveiller. Le point de contrôle du volume, le retracement de Fibonacci de 38,2 % et l’hebdomadaire Kijun-Sen se partagent la zone de valeur de 3 300 $. Une clôture au-dessus de 3 300 $ est haussière, tandis qu’une clôture en dessous est baissière.

Si les traders peuvent clôturer le prix d’Ethereum en dessous du niveau de 3 300 $ sur le graphique hebdomadaire, alors un afflux de nouveaux vendeurs à découvert et d’acheteurs faibles devenus vendeurs entrera probablement et poussera Ethereum plus bas. Essentiellement, un piège à traders très méchant aura été déclenché, ce qui pourrait voir Etheruem revenir dans la zone de valeur de 2 500 $.

Graphique quotidien ETH/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, tous les participants doivent se souvenir de l’état actuel de l’indice composite sur le graphique hebdomadaire. Il a atteint des creux jamais vus depuis septembre 2019 et a créé une divergence haussière cachée extrêmement puissante. La combinaison des creux historiques de l’indice composite et de la divergence haussière cachée indique qu’Ethereum a encore beaucoup de marge pour monter.

Si les traders clôturent le prix Ethereum à 3 300 $ ou plus, le prochain test est le Tenkan-Sen hebdomadaire à 3 900 $.