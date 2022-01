Polkadot a besoin d’un répit pour donner aux investisseurs tardifs une chance d’entrer | Cryptomonnaie

Le prix du polkadot repasse en dessous d’un niveau critique dans une courte phase de prise de bénéfices.

Alors que les marchés mondiaux réévaluent la situation, le moindre vent arrière déclenchera un afflux massif d’investisseurs.

Attendez-vous à ce que le fondu actuel de l’action des prix soit contenu – avec le prochain objectif fixé à 30 $.

Polkadot (DOT) se fraye un chemin après une baisse prolongée, renouvelant l’intérêt des investisseurs haussiers. Les traders agiles ont pu récupérer des pièces DOT sur la ligne de tendance ascendante verte à plus long terme, créant un rebond vers 27 $, en seulement deux jours de bourse. Alors que l’action des prix prend une légère pause aujourd’hui, les investisseurs et les commerçants qui ont raté le rallye initial se sont vu offrir une nouvelle fenêtre d’opportunité. Attendez-vous à voir de nouveaux afflux de fonds pour augmenter l’action des prix vers 30 $.

L’action des prix Polkadot fixée à 30 $, un objectif crucial à plus long terme

L’action des prix de Polkadot est à un tournant dans la tendance où les investisseurs à la tête froide devraient rester les bras croisés et s’abstenir de prendre de gros bénéfices, en attendant que les prix augmentent. L’entrée de lundi sur la ligne de tendance ascendante verte était un jeu technique parfait que de nombreux participants expérimentés du marché auront utilisé pour rejoindre l’action des prix DOT. Le rallye initial a augmenté jusqu’à 27,23 $, mais connaît maintenant un recul alors que les participants à court terme enregistrent des bénéfices et que les marchés mondiaux restent en sourdine.

Attendez-vous à ce que le recul des cours du DOT soit contenu, car des changements fondamentaux majeurs sont peu probables. Les investisseurs qui ont raté le premier point d’entrée peuvent désormais rejoindre la tendance à mesure qu’elle monte, le prix de Polkadot atteignant potentiellement 30 $ d’ici vendredi. Ce niveau sera crucial pour une extension de la tendance haussière car c’est là que se trouvent le pivot mensuel et les moyennes mobiles simples (SMA) à 200 et 55 jours. Si les traders peuvent s’abstenir de prendre de gros bénéfices trop tôt, une croix de la mort (passage de 55 jours en dessous de la SMA de 200 jours) peut être évitée, et un retour à 50 $ pourrait être envisagé à plus long terme.

Graphique journalier DOT/USD

Le risque à la baisse vient des conflits géopolitiques qui passent au second plan. Il est toutefois possible que ceux-ci s’enflamment à nouveau rapidement et déclenchent une vente massive sur les marchés, ce qui entraînerait des vents contraires importants pour Polkadot. Les traders pourraient être poussés contre la ligne de tendance ascendante verte à mesure que la pression monte – avec une cassure vers 20,50 $ et le S1 mensuel essayant de prendre la pression et de fournir un plancher. À un tel niveau, les investisseurs considéreraient probablement le prix de Polkadot comme offrant une opportunité de remise séduisante, plutôt que comme faisant partie d’une vente massive.