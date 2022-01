Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les chats morts attirent mais les traders détiennent la clé | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin atteint 44 088 $, mais si les traders parviennent à contenir la décoloration, les investisseurs peuvent commencer à rêver de 50 000 $.

L’action des prix Ethereum voit les investisseurs hésiter à dépasser la SMA de 200 jours, mais les vents arrière devraient aider à la conviction.

Les traders XRP ont obtenu un support à 0,78 $ pour couvrir leur dos et ne devraient qu’entraîner davantage de hausse à venir.

Le prix du bitcoin et d’autres majors, d’ailleurs, gardent les investisseurs sur leurs gardes ce matin, car la plupart des crypto-monnaies se heurtent à des obstacles dans leur progression – effectuant des reculs mineurs après que les actions asiatiques n’aient pas pu enregistrer une troisième séquence de victoires consécutives. Il est essentiel, dans les trois paires importantes, que les traders maintiennent leur action ensemble et que l’action des prix reste en sourdine sans atténuation significative, afin d’indiquer que la reprise n’a été qu’un rebond de chat mort. Si les investisseurs peuvent maintenir leurs positions et ne tombent pas dans des ventes de panique, davantage de hausses et de gains seront sur la table d’ici vendredi et au cours du week-end.

Le prix du bitcoin voit le RSI stagner, ce qui indique que les vendeurs augmentent leurs paris et répondent à la demande du côté acheteur

La séquence de victoires du prix Bitcoin (BTC) a été interrompue le troisième jour après que l’action sur les prix a atteint 44 088 $. Les traders BTC n’ont pas été en mesure de pousser l’action des prix au-delà de ce niveau et ont plutôt montré un léger recul à environ 44 000 $. Avec l’indice de force relative (RSI) à 40, les traders sont présents sur le marché et correspondent à la demande du taureau, ce qui pousse l’action des prix sur le côté pour le moment.

La direction des prix BTC sera déterminée par qui choisit la paille courte, les traders ou les traders. D’où l’importance pour les traders de défendre 44 088 $, un niveau critique, et de contrôler la décoloration afin que les investisseurs mis à l’écart prennent confiance dans la force du rallye. Si tel est le cas, cela pourrait connaître une augmentation substantielle d’ici demain. Si le Nasdaq peut à nouveau s’échanger dans le vert ce soir, attendez-vous à ce que le volume de la demande d’achat explose et assiste à une accélération rapide de l’action des prix vers 48 760 $, où la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours ; le niveau historique, le pivot mensuel et un peu au-dessus de la SMA de 55 jours se rejoignent tous comme un plafond commun sur l’action des prix.

Graphique journalier BTC/USD

Si le fondu s’agrandit sous des vents contraires plus persistants, attendez-vous à un retour au niveau de support mensuel S1. Dans le cas où le sentiment s’approfondirait encore, attendez-vous à ce que les traders fassent baisser encore plus les prix, vers 38 073 $, avec un objectif de 36 709 $ à la fin de la ligne à court terme. La baisse supplémentaire ne serait possible que si le sentiment négatif était généralisé et visible dans plusieurs classes d’actifs sur les marchés financiers.

Ethereum voit les traders incapables de dépasser la SMA de 200 jours pour le moment

Le prix de l’Ethereum (ETH) est similaire à l’analyse technique Bitcoin, sauf que la décoloration actuelle est sous la pression d’un plafond beaucoup plus lourd qui pourrait entraîner une vente plus large et former un rebond de chat mort et un piège à traders. La moyenne mobile simple à 200 jours a averti les investisseurs hier et ce matin que davantage d’investissements et d’acheteurs sont nécessaires pour briser l’accumulation de forteresse de l’traders à cette SMA de 200 jours proche de 3 450 $. Le RSI voit déjà un léger coup de pouce à la baisse, ce qui pourrait voir l’action des prix ETH retomber un peu plus fort que prévu.

Attendez-vous à 3 267 $ pour faire l’affaire et garder le fondu en place. Ce niveau à court terme vient de la base du triangle haussier XRP a éclaté cette semaine. Ce mouvement verrait une reprise de la demande du côté acheteur et pourrait dégénérer en un mouvement accéléré à la hausse, brisant assez fermement la SMA de 200 jours. Une clôture quotidienne au-dessus de la SMA de 200 jours serait le feu vert pour les traders d’aller de l’avant et d’attaquer la ligne de tendance descendante rouge, ce qui verrait un afflux supplémentaire du côté acheteur des traders swing et des investisseurs à plus long terme, ramenant l’action des prix à 4 000 $ à moyen terme.

Graphique journalier ETH/USD

Alors que les marchés sont à l’affût de tout commentaire de la FED ou de toute flambée de tensions géopolitiques avec la Russie ou la Chine, attendez-vous à ce que le XRP soit rapidement revalorisé car les investisseurs institutionnels commenceront à retirer leurs fonds, ce qui provoquerait un choc pour le inconvénient avec le premier forage sur 3 018 $. La prochaine étape plus basse ciblera 2 695 $, retenus en octobre.

Le prix XRP voit les traders détenir 0,79 $, ce qui ouvre la voie à un retour à 0,88 $

Ripple (XRP) a percé la barrière baissière à 0,78 $ et voit maintenant le même niveau que le support pour garder le courant en cours de disparition sous contrôle. Une fois qu’un vent arrière se produit, attendez-vous à ce que l’action des prix XRP atteigne rapidement 0,84 $ avec une ligne historique et le pivot mensuel. Vendredi, cela signifierait que les investisseurs sont prêts pour le prochain échelon supérieur vers 0,88 $, où un autre niveau historique et la SMA de 55 jours seront le point d’entrée pour que les traders s’arrêtent et tentent de freiner la tendance à la baisse.



Graphique journalier XRP/USD

Le risque considérable, pour l’instant, est simplement que, parce que les traders ont inversé la tendance à la baisse à un niveau sans réelle importance, le rallye pourrait être de courte durée avec des traders déjà à bout de souffle contre 0,84 $. Les baissiers interviendraient et feraient ruisseler des prises de bénéfices parmi les investisseurs, ce qui ramènerait l’action des prix vers le prix d’ouverture ce matin aussi rapidement qu’il augmentait. Un piège à traders se déroulerait et verrait le prix du XRP s’effondrer à 0,58 $ avec le niveau de support mensuel S2 et un niveau de support historiquement important entrant en jeu.