Vue Elliott Wave: le rallye en Bitcoin peut échouer [Video] | Cryptomonnaie

La vue à court terme d’Elliott Wave dans Bitcoin montre une séquence baissière de 5 swings à partir du plus haut du 10 novembre 2021 favorisant davantage de baisse. Le déclin à partir de là se déroule sous la forme d’une double structure à trois vagues d’Elliott. En baisse par rapport au 10 novembre, la vague (A) s’est terminée à 53308,93 et ​​la vague (B) à 59099,64. La crypto-monnaie s’est ensuite étendue plus bas en vague (C) vers 41967.50 et cette vague achevée ((W)) en degré plus élevé. Le rallye en vague ((X)) s’est terminé à 52089.1.

Le bitcoin s’est à nouveau étendu plus bas et il s’est cassé sous la vague ((W)) confirmant que la vague ((Y)) a commencé. La vague ((Y)) inférieure se déroule comme une structure en zigzag. En aval de la vague ((X)), la vague (A) s’est terminée à 39558,7 avec une subdivision interne sous la forme d’une impulsion de 5 vagues. La vague (B) est soit déjà terminée, soit elle peut voir un sommet marginal vers la zone de la boîte bleue 44418 – 46355 avant que la crypto-monnaie ne reprenne à la baisse. À court terme, dans la mesure où le pivot à 52089,11 reste intact, attendez-vous à ce que le rallye échoue dans 3, 7 ou 11 swing pour une nouvelle baisse. La cible potentielle inférieure de Bitcoin est de 100 % à 123,6 % d’extension de Fibonacci à partir du pic du 10 novembre 2021. Cette zone se situe entre 19061 – 25341 où un fort support peut être observé.

Graphique de la vague d’Elliott Bitcoin 60 minutes

Vidéo Elliott Wave de 60 minutes BTC/USD