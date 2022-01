Prédiction de prix Sandbox: SAND vise un nouveau test de 6 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bac à sable a quitté une zone de demande, s’étendant de 4,21 $ à 4,77 $ alors qu’il a augmenté de 20 %.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SAND poursuive cette ascension à 5,50 $ et 6 $.

Un chandelier de quatre heures en dessous du niveau de support de 4,21 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du bac à sable constate un léger ralentissement après sa récente tendance à la hausse. Bien que SAND puisse subir un revers mineur, la tendance haussière devrait se poursuivre, compte tenu de la nature haussière du marché de la cryptomonnaie.

Le prix du bac à sable se prépare pour la deuxième étape

Le prix du bac à sable a augmenté de 20 %, créant une zone de demande, s’étendant de 4,21 $ à 4,77 $. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SAND recule après cette accélération et, dans certains cas, le retrait pourrait retester ladite zone de demande.

Cette décision pourrait renforcer la zone de support et pourrait être la clé pour déclencher un autre rallye. Les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que SAND franchisse la barrière de résistance de 5,52 $, ce qui représente une ascension de 15 % par rapport à 4,77 $.

Cependant, le prix du bac à sable est susceptible de s’étendre au-delà de ce niveau et de marquer le niveau psychologique de 6 $. Au total, cette montée en puissance représenterait un gain de 25% et c’est probablement là que SAND formera un sommet local.

Graphique SAND/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du bac à sable, une ventilation de la zone de demande quotidienne, allant de 4,21 $ à 4,77 $, indiquera une faiblesse parmi les acheteurs.

Un chandelier de quatre heures clôturant en dessous de 4,21 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière pour SAND. Cette décision pourrait ouvrir la voie à une baisse du prix du bac à sable et tester à nouveau le niveau de support de 4,08 $, où les acheteurs pourraient tenter un autre retour.

Si la pression de vente reste élevée, SAND pourrait revoir la position de 3,88 $.