Prédiction des prix de Shiba Inu : Bulls positionnés pour lancer SHIB 46% plus haut | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu semble prêt pour une augmentation de 46% alors qu’il s’approche de la limite supérieure du modèle technique en vigueur.

Slicing au-dessus de 0,00003214 $ mettrait l’objectif haussier à 0,00004693 $ sur le radar.

Cependant, SHIB peut faire face à plusieurs obstacles difficiles à venir.

Le prix du Shiba Inu se prépare à une cassure importante alors que le SHIB approche d’un niveau critique de résistance. Si le jeton sur le thème canin parvient à dépasser un obstacle crucial, une ascension de 46% vers 0,00004693 $ est sur le radar.

Évasion de l’oeil de boeuf de Shiba Inu

Le prix de Shiba Inu a formé une configuration en coin descendant, suggérant une prédiction haussière pour le jeton sur le graphique de 12 heures. Si SHIB dépasse la limite supérieure de la configuration graphique dominante à 0,00003214 $, une hausse de 46% vers 0,00004693 $ pourrait être en vue.

L’indicateur d’inversion de la dynamique (IRM) a émis son deuxième signal de fond consécutif, suggérant que le prix de Shiba Inu est prêt pour un renversement.

Le premier obstacle pour le prix du Shiba Inu apparaîtra à la moyenne mobile simple (SMA) de 50 sur douze heures à 0,00003296 $, puis à la ligne de résistance donnée par l’IRM à 0,00003417 $.

Des obstacles supplémentaires peuvent apparaître au SMA de 100 douze heures à 0,00003509 $ avant que le prix de Shiba Inu n’approche le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,00003638 $. Une pression de vente supplémentaire pourrait propulser le SHIB vers le niveau de retracement de 50 % à 0,00003981 $, coïncidant avec le SMA de 200 douze heures.

Un dernier vent contraire apparaîtra au niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci à 0,00004324 $ avant que le prix de Shiba Inu n’approche de l’objectif optimiste à 0,00004693 $.

Graphique SHIB/USDT sur 12 heures

De plus grandes aspirations associées à une augmentation des ordres d’achat peuvent inciter les traders à cibler le niveau de retracement de 78,6% de Fibonacci à 0,00004813 $.

Cependant, si la pression de vente augmente, le prix de Shiba Inu peut baisser dans le schéma graphique dominant pour marquer le niveau de support le plus proche au 21 SMA de douze heures à 0,00002993 $. Des points d’ancrage supplémentaires pourraient émerger au plus bas du 4 décembre à 0,00002944 $, puis au plus bas du 5 janvier à 0,00002848 $.