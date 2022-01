Solana pourrait devenir le ‘Visa de la crypto’ : Bank of America | Cryptomonnaie

Le stratège de Bank of America a déclaré que Solana est sur le point de prendre une part de marché d’Ethereum, en raison de ses avantages de faibles frais de transaction, d’évolutivité et de facilité d’utilisation.

Le stratège en actifs numériques de Bank of America, Alkesh Shah, a prédit que le concurrent d’Ethereum, Solana, pourrait devenir le « Visa de l’écosystème des actifs numériques » dans une note de recherche du 11 janvier.

Le réseau Solana a été lancé en 2020 et est depuis devenu la cinquième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 47 milliards de dollars. Un ordre de grandeur plus rapide qu’Ethereum, il a été utilisé pour régler plus de 50 milliards de transactions et générer plus de 5,7 millions de jetons non fongibles (NFT).

Les critiques soutiennent cependant que sa vitesse se fait au détriment de la décentralisation et de la fiabilité, mais Shah pense que les avantages l’emportent sur les inconvénients :

Sa capacité à fournir un débit élevé, un faible coût et une facilité d’utilisation crée une blockchain optimisée pour les cas d’utilisation grand public tels que les micropaiements, DeFi, les NFT, les réseaux décentralisés (Web3) et les jeux.

Il a poursuivi en suggérant que Solana prenait une part de marché d’Ethereum en raison de ses faibles frais, de sa facilité d’utilisation et de son évolutivité, tandis qu’Ethereum pourrait être relégué aux « cas d’utilisation des transactions et de l’identité, du stockage et de la chaîne d’approvisionnement à haute valeur ajoutée », a écrit Shah, cité par Business Insider

Ethereum donne la priorité à la décentralisation et à la sécurité, mais au détriment de l’évolutivité, ce qui a conduit à des périodes de congestion du réseau et à des frais de transaction parfois supérieurs à la valeur de la transaction envoyée.

Visa traite en moyenne 1 700 transactions par seconde (TPS), mais le réseau peut théoriquement gérer au moins 24 000 TPS. Ethereum gère actuellement environ 12 TPS sur le réseau principal (plus sur la couche deux), tandis que Solana dispose d’une limite théorique de 65 000 TPS.

Shah concède que « Solana donne la priorité à l’évolutivité, mais une blockchain relativement moins décentralisée et sécurisée a des compromis, illustrés par plusieurs problèmes de performances du réseau depuis sa création. »

Solana a connu plus que sa juste part de problèmes de performances du réseau au cours des derniers mois, tels que des problèmes de retrait récemment confirmés par Binance le 12 janvier, des rapports de retard de performances sur les réseaux sociaux le 7 janvier et ce qui semblait être une attaque DDos le janvier. 5, bien que Solana ait nié que ce soit le cas.

Cela s’est produit moins d’un mois après une attaque précédente le 10 décembre, avec des rapports de congestion du réseau causée par le bottage de masse associé à une offre initiale de décembre (IDO) sur la plate-forme d’échange décentralisée basée sur Solana, Raydium.

Dans une interview accordée à Cointelegraph le 22 décembre, Austin Federa, responsable des communications chez Solana Labs, a déclaré que les développeurs travaillaient actuellement pour résoudre les problèmes du réseau, en particulier en ce qui concerne l’amélioration de la mesure des transactions.