Le comité de la Chambre des Lords ne voit « aucun cas convaincant » pour la CBDC britannique | Cryptomonnaie

« Bien qu’une CBDC puisse offrir certains avantages, elle pourrait présenter des défis importants pour la stabilité financière et la protection de la vie privée », a déclaré le comité.

Il n’y a « aucun argument convaincant » pour que le Royaume-Uni ait une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), a conclu un comité de la Chambre des Lords.

La commission des affaires économiques de la chambre haute du Royaume-Uni a mis en place une enquête en septembre pour explorer comment une CBDC pourrait affecter le rôle de la Banque d’Angleterre, la politique monétaire et le secteur financier. Le rapport publié jeudi a révélé que « bien qu’une CBDC puisse offrir certains avantages, elle pourrait présenter des défis importants pour la stabilité financière et la protection de la vie privée ».

La Banque d’Angleterre, à l’instar des banques centrales de presque toutes les autres grandes économies du monde, explore une CBDC potentielle comme moyen de faire face à la baisse de l’utilisation des espèces, d’accélérer la mise en œuvre de la politique monétaire et de pérenniser les monnaies fiduciaires. de l’augmentation de l’utilisation des monnaies numériques émises par le secteur privé. Il est sur le point de lancer une consultation aux côtés du Trésor plus tard cette année pour explorer les caractéristiques de conception, les avantages et les implications pour les utilisateurs.

Le comité de la Chambre des Lords a déclaré qu’il serait « inévitable » que les consommateurs transfèrent de l’argent de leurs comptes bancaires vers les portefeuilles de la CBDC. Par conséquent, des garanties seraient nécessaires sur le nombre de CBDC que les individus pourraient détenir pour éviter que l’instabilité financière ne soit exacerbée en période de turbulences économiques par des personnes remplaçant les dépôts bancaires par des billets numériques.

La Banque d’Angleterre risquerait également d’être entraînée dans des « débats controversés sur la vie privée » si elle ajoutait des caractéristiques de conception à la CBDC pour contrer son utilisation à des fins criminelles.

« Bien qu’il existe des options de conception qui fourniraient certaines garanties de confidentialité, les spécifications techniques à elles seules peuvent être insuffisantes pour contrer les inquiétudes du public concernant le risque de surveillance de l’État », selon le comité.

Les avantages potentiels d’une CBDC sont « surestimés ou réalisables grâce à des alternatives moins risquées », a déclaré Lord Forsyth of Drumlean, président du comité.

La Banque d’Angleterre a créé l’année dernière deux forums pour discuter de certains des problèmes avec des représentants d’entreprises telles que Paypal, Spotify, Mastercard et Visa parmi les membres.

Si la banque devait poursuivre le développement d’une livre numérique, elle a déclaré que le plus tôt possible serait la seconde moitié de la décennie.