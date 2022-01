Les données montrent une vue neutre des commerçants de Bitcoin avant l’expiration des options BTC de 750 millions de dollars de vendredi | Cryptomonnaie

Les données sur les dérivés suggèrent que les traders professionnels du point de vue du sentiment sont toujours neutres sur les perspectives de prix de Bitcoin avant l’expiration des options de 750 millions de dollars de vendredi.

Bitcoin (BTC) a rebondi de 11% par rapport au plus bas de 39 650 $ atteint le 10 janvier et actuellement, le prix se bat avec le niveau de 44 000 $. Il y a plusieurs explications à la récente faiblesse, mais aucune d’entre elles ne semble suffisante pour justifier la correction de 42% qui a eu lieu depuis le plus haut historique du 10 novembre à 69 000 $.

À l’époque (12 novembre), des remarques négatives de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avaient été émises lors du rejet du fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin physique de VanEck. Le régulateur a cité l’incapacité d’éviter la manipulation du marché en raison d’échanges non réglementés et d’un volume de transactions important basé sur le stablecoin de Tether (USDT).

Puis, le 17 décembre, le Conseil de surveillance de la stabilité financière des États-Unis a recommandé que les régulateurs étatiques et fédéraux examinent les réglementations et les outils qui pourraient être appliqués aux actifs numériques. Le 5 janvier, le prix du BTC s’est à nouveau corrigé après la session du FOMC de décembre de la Réserve fédérale, qui a confirmé les plans visant à assouplir le rachat de dette et probablement à augmenter les taux d’intérêt.

En ce qui concerne les marchés dérivés, si le prix du Bitcoin se négocie en dessous de 42 000 $ d’ici l’expiration du 14 janvier, les traders auront un bénéfice net de 75 millions de dollars sur leurs options BTC.

Les options Bitcoin cumulent les intérêts ouverts pour le 14 janvier. Source : Coinglass

À première vue, les options d’achat (achat) de 455 millions de dollars éclipsent les options de vente de 295 millions de dollars, mais le ratio call-to-put de 1,56 est trompeur car la baisse des prix de 14% au cours des trois dernières semaines effacera probablement la plupart des paris haussiers. .

Si le prix de Bitcoin reste inférieur à 44 000 $ à 8 h 00 UTC le 14 janvier, seulement 44 millions de dollars de ces options d’achat (achat) seront disponibles à l’expiration. Il n’y a aucune valeur dans le droit d’acheter du Bitcoin à 44 000 $ si BTC se négocie en dessous de ce prix.

Les traders pourraient réaliser un bénéfice de 75 millions de dollars si BTC est inférieur à 42 000 $

Voici les quatre scénarios les plus probables pour l’expiration des options de 750 millions de dollars le 14 janvier. Le déséquilibre favorisant chaque côté représente le profit théorique. En pratique, en fonction du prix d’expiration, la quantité de contrats call (achat) et put (vente) devenant actifs varie :

Entre 40 000 $ et 43 000 $ : 480 calls contre 2 220 puts. Le résultat net est de 75 millions de dollars en faveur des options put (bear).

Entre 43 000 $ et 44 000 $ : 1 390 appels contre 1 130 options de vente. Le résultat net est équilibré entre les options d’achat et de vente.

Entre 44 000 $ et 46 000 $ : 1 760 options d’achat contre 660 options de vente. Le résultat net est de 50 millions de dollars en faveur des options d’achat (bull).

Entre 46 000 $ et 47 000 $ : 1 220 options d’achat contre 520 options de vente. Le résultat net est de 125 millions de dollars en faveur des options d’achat (bull).

Cette estimation brute considère les options de vente utilisées dans les paris neutres à baissiers et les options d’achat exclusivement dans les transactions haussières. Cependant, cette simplification excessive ne tient pas compte des stratégies d’investissement plus complexes.

Par exemple, un commerçant aurait pu vendre une option de vente, obtenant ainsi une exposition positive au Bitcoin (BTC) au-dessus d’un prix spécifique. Mais, malheureusement, il n’y a pas de moyen facile d’estimer cet effet.

Les traders ont besoin de 46 000 $ pour une victoire décente

La seule façon pour les traders de réaliser un gain significatif à l’expiration du 14 janvier est de maintenir le prix du Bitcoin au-dessus de 46 000 $. Cependant, si le sentiment négatif actuel à court terme prévaut, les traders pourraient facilement faire baisser le prix de 4% par rapport aux 43 800 $ actuels et profiter jusqu’à 75 millions de dollars si le prix du Bitcoin reste inférieur à 42 000 $.

Actuellement, les marchés d’options semblent équilibrés, donnant des chances égales aux traders et aux traders pour l’expiration de vendredi.