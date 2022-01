First Mover Asia : les prix de la crypto augmentent en raison des nouvelles meilleures que prévu sur l’inflation aux États-Unis | Cryptomonnaie

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 7 %, mais de nombreux investisseurs anticipaient une hausse plus marquée ; Les prix du bitcoin et de l’éther ont enregistré des gains solides au cours de la journée de négociation aux États-Unis.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 43 907 $ +2,5%

Éther (ETH) : 3 369 $ +3,7%

Marchés

S&P 500 : 4 726 $ +0,2 %

DJIA : 36 290 $ +0,1%

Nasdaq : 15 188 $ +0,2 %

Or : 1 826 $ 0,2 %

Le Bitcoin (BTC) a atteint son prix le plus élevé en une semaine, se redressant quelque peu après le début d’année catastrophique de la semaine dernière.

Au moment de la publication, la plus grande crypto-monnaie changeait de mains autour de 43 900 $, après avoir plongé il y a quelques jours en dessous de 40 000 $ pour la première fois depuis septembre. Le prix du bitcoin est toujours en baisse de 5,2% jusqu’à présent en 2022.

Le marché du bitcoin a peut-être été stimulé par un rapport du département américain du Travail mercredi montrant que l’indice des prix à la consommation, un indicateur clé de l’inflation, a atteint un niveau annuel de 7% en décembre, le plus élevé depuis le début des années 1980.

Mais il y avait eu des craintes sur le marché que les prix pourraient avoir grimpé encore plus rapidement, ce qui aurait mis une pression supplémentaire sur la Réserve fédérale pour qu’elle prenne des mesures plus agressives pour resserrer les conditions monétaires et refroidir l’économie.

Le bitcoin est considéré par un nombre croissant d’investisseurs comme une couverture contre l’inflation rapide, et le prix a grimpé depuis que la Fed a commencé à imprimer de l’argent – ​​plus de 4 000 milliards de dollars à ce jour – et à poursuivre des politiques monétaires ultra accommodantes depuis que le coronavirus a frappé en mars 2020, les marchés et l’économie en difficulté.

« La réaction du marché à ces nouvelles données pourrait être un peu déroutante alors que nous voyons les marchés de la cryptomonnaie prendre un tour de victoire », a écrit mercredi Mati Greenspan, fondateur de la société d’analyse de crypto-monnaie et de change Quantum Economics, dans sa newsletter. « Cette fois, cependant, les investisseurs semblent beaucoup plus détendus à propos de la Fed. »

Les actions américaines ont clôturé en hausse, également en raison des craintes que la Fed ne devienne plus agressive dans la lutte contre l’inflation, selon Reuters.

Dans les crypto-monnaies au-delà du bitcoin, le jeton NEAR du Near Protocol a atteint mercredi un niveau record, signe que la blockchain émergente pourrait être sous-évaluée car elle attire plus d’activité.

Certains analystes ont averti que NEAR pourrait sembler mousseux sur certaines mesures, et que les paris haussiers sur un autre jeton de blockchain populaire, le FTM de Fantom, sont devenus un commerce « surpeuplé ».

Ether (ETH), la crypto-monnaie native de la blockchain Ethereum et la deuxième plus grande au total, a augmenté de 4,2% au cours des dernières 24 heures pour atteindre environ 3 370 $, sur la base des prix de CoinDesk.

Les acheteurs de Bitcoin (BTC) détenaient un support d’environ 40 000 $ alors que des signaux de survente apparaissaient sur les graphiques.

Le récent rebond suggère que la crypto-monnaie commence à se rétablir après une baisse de près de 30% par rapport à son sommet historique d’environ 69 000 $ en novembre.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique de quatre heures approche des niveaux de surachat, similaire à ce qui s’est produit fin décembre, qui a précédé un bref recul. Le RSI sur le graphique journalier, cependant, continue d’augmenter par rapport aux niveaux de survente, ce qui signifie que les acheteurs pourraient rester actifs en cas de baisse des prix.

Néanmoins, étant donné la tendance baissière à court terme, la hausse semble limitée vers la zone de résistance de 45 000 $ à 48 000 $. Et sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, les signaux de dynamique restent négatifs, ce qui signifie que les hausses de prix pourraient être limitées pour le moment.

