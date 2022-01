Le renversement haussier du Bitcoin place BTC sur un retour à 61 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin trompe les mains faibles et les nouveaux vendeurs à découvert avec un motif tête-épaules.

Le rebond actuel est probablement le début d’une nouvelle tendance à la hausse pour Bitcoin.

Résistance immédiate à 47 000 $, les traders doivent rallier Bitcoin au-dessus de cette zone pour générer une tendance haussière soutenue.

Le prix du Bitcoin est sur une lancée, poussant de nouveaux sommets de sept jours et effaçant les six derniers jours de pertes. Bien que BTC ne soit pas encore sorti d’affaire, une pression d’achat importante se produit et de nombreux traders tentant de suivre un modèle tête-et-épaules avec des premières positions courtes n’ont pas encore été couverts.

Le prix du Bitcoin sur le pont pour revenir à la zone de valeur de 60 000 $, mais la résistance à court terme doit d’abord casser

Le prix du Bitcoin pourrait commencer en 2022 avec un méchant piège à traders sous la forme d’un motif tête-épaules. Dans l’analyse technique, les modèles de tête et d’épaules sont statistiquement les modèles de graphiques les plus reconnaissables et les plus rentables. Malheureusement, ce sont aussi les modèles de graphique les plus rejetés. Et plus le motif tête-épaules est évident, plus il est probable qu’il soit rejeté.

L’action actuelle des prix du Bitcoin est peut-être l’un des nombreux excellents exemples de la raison pour laquelle des motifs très évidents de la tête et des épaules se transforment en pièges à traders. La clôture de la semaine dernière sous la ligne de cou a confirmé le modèle tête-épaules et les traders ont tenté de poursuivre avec davantage de ventes, mais il semble que les acheteurs soient intervenus.

Graphique Ichimoku quotidien BTC/USD

Le prix du Bitcoin doit clôturer au-dessus du nuage hebdomadaire Ichimoku à 43 450 $ pour confirmer le rejet du modèle tête-épaules. Au-dessus de cela, les acheteurs doivent positionner Bitcoin à un niveau qui générerait une poursuite du marché haussier. Une clôture égale ou supérieure à 47,00 $ renverrait Bitcoin au-dessus du point de contrôle du volume, le Kijun-Sen hebdomadaire, et renverrait le Chikou Span dans un espace ouvert. À partir de là, Bitcoin aura un chemin très ouvert pour tester le prochain niveau de résistance primaire à 61 000 $.