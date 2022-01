Solana a les investisseurs qui se préparent pour un rendement de 25% alors que les techniques sauvent la situation | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est soutenu par la triple incitation des investisseurs à prendre des positions longues.

L’action des prix SOL est prête à éliminer les traders alors que le sentiment du marché est défavorable.

Attendez-vous à une reprise qui pourrait contenir entre 20 et 30 % de gains potentiels.

L’action sur les prix de Solana (SOL) a vu une vente accélérée lorsqu’elle est tombée clairement en dessous de la ligne de tendance ascendante orange et a vu des traders approcher de 130 $. Entre 130 $ et 140 $, les investisseurs disposaient d’une excellente zone pour effectuer une opération de fondu enchaîné. Avec un cours de retour au-dessus de 140 $, le premier objectif de cours est de 180 $, détenant au moins 20 % de gains potentiels.

Les investisseurs de Solana vont avoir une surprise à la hausse

L’action des prix de Solana a dépassé les 142 $ alors que les marchés mondiaux ont enregistré une deuxième journée consécutive de gains. SOL a trouvé des offres dans la région entre 130 $ et 140 $ où se situent le niveau de support mensuel S1, un creux historique du 12 octobre, la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours et la ligne de tendance verte ascendante à long terme. De nombreuses raisons et opportunités pour un commerce en fondu se reflètent dans l’indice de force relative (RSI), qui s’éloigne de la zone de survente.

Le prix SOL portera désormais son premier coup aux traders avec une cassure de 142 $. À partir de maintenant, la route semble pavée d’or à 180 $, où des prises de bénéfices seront déclenchées avec la moyenne mobile simple de 55 jours et la ligne de tendance ascendante orange offrant toutes deux une résistance combinée. Le rendement de ce rallye pourrait varier entre 20 % et 30 % selon le point d’entrée que les traders voudront utiliser pour une courte poussée.

Graphique journalier SOL/USD

Un retournement de sentiment négatif pourrait alimenter les inquiétudes des investisseurs concernant Solana et sa tendance haussière. Alors que les investisseurs retirent leur argent, une cassure en dessous de 130 $ est probable, suivie d’une chute brutale jusqu’à 90 $, où le support mensuel S2 entre en jeu. Dans cette région, entre 85 $ et 95 $, les investisseurs pourraient tenter une nouvelle fois un commerce de fondu haussier, comme ils l’ont fait par le passé.