Cardano s’éloigne des plus bas, avec 16% de gains sur la table | Cryptomonnaie

Cardano s’appuie davantage sur le changement vers un sentiment plus positif hier.

Le prix de l’ADA semble prêt à amorcer une reprise à 1,40 $.

Le sentiment actuel du marché sera essentiel pour aider les traders, peut-être vers 1,70 $.

Le prix de Cardano (ADA) semble attrayant pour les investisseurs avec une solide reprise hier et une poursuite de cette reprise au cours de la session européenne de ce matin. Plus d’afflux est attendu car la route est grande ouverte pour un retour vers 1,40 $. Selon les vents contraires, les traders auront besoin de toute l’aide pour y arriver, cependant, car certaines résistances techniques substantielles sont toutes observées en train de s’aligner à 1,40 $, limitant ainsi une éventuelle hausse.

Les investisseurs de Cardano pourraient réaliser des gains de 37% s’ils planifient leur commerce correctement

Le prix de Cardano a percé un trou dans le mur fait par les traders qui ont vu leur tendance baissière interrompue par une réaction instinctive haussière et une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge. Avec ce renversement – ​​aidé par la reprise des marchés mondiaux hier – les haussiers n’ont plus d’obstacles à présent pour commencer à ramener l’action des prix à 1,40 $. À partir de là, cela commence à devenir délicat, car les investisseurs voudront enregistrer environ 16% des gains à ce stade et seront également confrontés à trois éléments de résistance technique importants tous au même niveau.

Les traders ADA doivent faire face à la moyenne mobile simple de 55 jours qui a déjà prouvé son potentiel de résistance le 27 décembre. Ajoutez à cela le pivot mensuel qui a été bien respecté début janvier et la ligne de tendance verte ascendante. Si les traders peuvent percer cette région en transformant tous les éléments mentionnés précédemment en support, attendez-vous à une autre jambe plus élevée vers 1,70 $, et les bénéfices montent à 37%.

Graphique journalier ADA/USD

Les marchés sont très nerveux quant à la trajectoire des taux de la FED en 2022, et le sentiment pourrait facilement basculer du jour au lendemain si la FED fait allusion à de nouvelles hausses de taux, comme prévu. Cela pourrait voir les investisseurs fuir à nouveau la scène et les crypto-monnaies être supprimées des portefeuilles en tant que « premier sorti ». Attendez-vous à ce que les traders forent sur le niveau de support mensuel S1 à 1,0 $ et un plus bas historique. Une baisse supplémentaire entraînerait un ralentissement de la correction autour de 0,75 $ avec le niveau de support mensuel S2 comme guide.