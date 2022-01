Les investisseurs dans Dogecoin voient l’action des prix se consolider avant de réaliser un bénéfice de 20% d’ici vendredi | Cryptomonnaie

Dogecoin a rebondi à un niveau historiquement significatif lundi.

Les traders DOGE ont vu les vendeurs à découvert arriver durement au pivot mensuel.

L’action des prix se consolide ce matin et pourrait être définie pour une cassure haussière vers 0,19 $.

Dogecoin (DOGE) sort lentement mais sûrement de la tendance à la baisse dans laquelle il se trouve depuis novembre. Avec le niveau historique de 0,13 $ de holding, les investisseurs se sont chargés et ont percé la barrière de résistance de 0,16 $, mais n’ont depuis pas été en mesure de maintenir le rallye. Aujourd’hui, le prix Dogecoin se consolide près de la ligne de tendance rouge descendante et il semble qu’il rebondira alors que les marchés se préparent pour une deuxième journée consécutive de gains, ce qui s’ajoute aux vents arrière globaux des crypto-monnaies.

Dogecoin prospère sur les vents arrière actuels et devrait atteindre 0,19 $ d’ici la fin de cette semaine

Le prix du Dogecoin inquiète les investisseurs depuis novembre avec une forte baisse qui semble maintenant toucher à sa fin. Les traders ont pu inverser la tendance et, avec un peu d’aide de la journée de négociation joyeuse et optimiste d’hier, consolident actuellement l’action des prix au-dessus de la ligne de tendance rouge descendante. De cette façon, on voit des traders sortir de la baisse et lancer davantage d’afflux dans Dogecoin de la part d’investisseurs mis à l’écart.

DOGE constate déjà une augmentation substantielle de l’indice de force relative, preuve que la tendance est en train de changer. Une demande supplémentaire du côté acheteur pourrait faire reculer le prix du DOGE au-dessus de 0,16 $ aujourd’hui et obliger les traders à faire face au pivot mensuel pour un deuxième test à 0,17 $, un niveau qui a connu une réaction brutale et violente et s’estompe lors de la dernière fois qu’il a été touché. Si ces facteurs de soutien persistent, attendez-vous à ce que l’action des prix DOGE atteigne 0,19 $, avec la moyenne mobile simple de 55 jours comme un arrêt possible plus tôt dans le rallye avant vendredi.

Graphique journalier DOGE/USD

Étant donné que ce rallye dépend des vents favorables créés par la reprise positive des marchés mondiaux, l’inverse – une baisse négative des marchés – conduirait probablement à une vente massive. Cela verrait probablement l’action des prix revenir en dessous de la ligne de tendance descendante rouge, faisant essentiellement de la cassure actuelle une fausse. À partir de là, la pression monterait probablement sur 0,13 $, avec une baisse une fois qu’elle se casse. Le S1 mensuel à 0,12 $ est un élément de soutien, renforçant le plancher fait par les bas du e « couteau tombant » du 04 décembre.