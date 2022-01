L’indicateur Blockchain suggère que Bitcoin pourrait être sur le point d’atteindre son point bas | Cryptomonnaie

« Le flux de dormance ajusté par entité a récemment atteint son niveau le plus bas, montrant une réinitialisation complète de la métrique. Ces événements s’impriment historiquement au plus bas cyclique », a déclaré Glassnode dans un rapport publié lundi.

Bitcoin a touché le fond en juillet 2021 et a commencé une nouvelle course haussière avec la métrique tombant dans la zone verte. La crypto-monnaie a atteint des records de près de 69 000 $ le 10 novembre.

Alors que l’indicateur est redevenu haussier, les facteurs macro peuvent jouer les trouble-fêtes. L’indice des prix à la consommation américain de décembre dont la publication est prévue à 13h30 UTC pourrait injecter de la volatilité sur le marché. Une lecture plus élevée que prévu de 7,1% pourrait inciter à parier sur un resserrement plus rapide de la part de la Réserve fédérale américaine et exercer une nouvelle pression de vente sur le bitcoin.