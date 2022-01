Les traders à découvert perdent 82 millions de dollars alors que Bitcoin rebondit à 43 000 dollars | Cryptomonnaie

Les traders à terme pariant sur une baisse des marchés de la cryptomonnaie ont perdu plus de 82 millions de dollars au cours des dernières 24 heures alors que le marché au sens large a connu une brève reprise.

Selon les données de Coinglass, un peu plus de 25 millions de dollars de pertes provenaient de contrats à terme suivis par bitcoin. Près de 64% de tous les traders à terme pariaient sur la baisse des prix, selon les données.

Un peu plus de 45 millions de dollars de longs ont été liquidés. Les liquidations se produisent lorsqu’une bourse ferme de force la position à effet de levier d’un trader en tant que mécanisme de sécurité en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Cela se produit principalement dans le trading à terme, qui ne suit que les prix des actifs, par opposition au trading au comptant, où les traders possèdent les actifs réels.

Le bitcoin est passé à 43 000 $ pendant les heures asiatiques mercredi, tandis que les principaux altcoins ont grimpé jusqu’à 19% au moment de la rédaction. Le bond est intervenu peu de temps après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré que l’agence lutterait contre le contexte actuel d’inflation élevée, signalant que la banque centrale pourrait réduire son bilan à un rythme plus rapide cette année.

Certains commerçants de crypto et investisseurs considèrent le bitcoin comme une couverture contre l’inflation, tandis que d’autres le considèrent comme un actif à risque comme les actions, qui réagissent au resserrement de la politique monétaire résultant d’une inflation élevée, comme indiqué.

Le mouvement soudain de mardi a pris les commerçants au dépourvu. Les contrats à terme liés au Bitcoin sur l’échange crypto Binance ont vu les commerçants perdre 15 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, OKEx suivant de près avec 11 millions de dollars de liquidations. Quelque 60% de tous les commerçants de bitcoins étaient à découvert sur les deux bourses.

Les pertes ne se sont pas limitées aux contrats à terme sur Bitcoin. Les traders d’éther ont vu 31 millions de dollars sur des positions longues et courtes, tandis que les contrats à terme altcoin liés à Near et Dogecoin ont vu près de 6 millions de dollars de liquidation chacun.

Plus de 40 700 transactions ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, avec des pertes globales dépassant 124 millions de dollars au moment de la rédaction.