Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Altcoins prêts à exploser alors que BTC montre sa force | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin ralentit avant de relancer un mouvement pour tester à nouveau le sommet du lundi précédent à 47 609 $.

Le prix d’Ethereum voit un rebond palpable sur le niveau de support de 3 061 $ et est sur le point de marquer la zone d’approvisionnement de 2 jours, s’étendant de 3 675 $ à 3 862 $.

Le prix d’ondulation se stabilise au-dessus de la zone de demande de 0,700 $ à 0,753 $ alors qu’il envisage de monter.

Le prix du Bitcoin montre des signes de creux et le début d’une nouvelle tendance haussière. Bien que BTC soit rejeté dans une zone d’approvisionnement, cette évolution sera suivie d’un pic massif qui propulsera la valeur marchande de la grande crypto. Ethereum et Ripple semblent également positionnés pour une attaque haussière.

Le prix du Bitcoin se prépare à une nouvelle étape

Le prix du Bitcoin a établi un triple fond autour de 41 000 $ après avoir collecté des liquidités en dessous. La reprise qui en a résulté a poussé BTC à retester la zone d’approvisionnement d’une heure, s’étendant de 42 790 $ à 43 037 $.

Une clôture décisive au-dessus de cet obstacle fera basculer ledit obstacle en briseur, facilitant une nouvelle longueur d’avance. La hausse qui en résultera propulsera probablement le prix du Bitcoin vers le plus bas de la semaine dernière à 45 874 $ ou la barrière suivante à 47 609 $.

Au total, cette accélération constituerait une hausse de 12% et pourrait s’étendre à 14% si BTC parvient à retester la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 48 378 $.

Graphique BTC/USD sur 1 heure

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, une clôture décisive en dessous de 39 487 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Le prix de l’Ethereum fait face à un obstacle important

Le prix de l’Ethereum a fait preuve d’une force considérable en rebondissant sur le niveau de support hebdomadaire à 3 061 $. Alors que la tendance à la hausse a commencé pour le jeton de contrat intelligent, l’ETH doit surmonter le SMA de 200 jours à 3 445 $ pour aller plus haut.

Le franchissement de cet obstacle ouvrira la voie à l’ETH pour tester à nouveau la zone d’approvisionnement, s’étendant de 3 675 $ à 3 862 $. Si les traders continuent de maintenir leur ligne, le prix de l’Ethereum pourrait atteindre le niveau de résistance hebdomadaire à 4 066 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières, si le prix d’Ethereum dépasse le niveau de support de 3 061 $, cela pourrait conduire à un nouveau test du niveau suivant à 2 712 $. Une rupture de cette barrière créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière.

Le prix d’ondulation reste stable

Le prix d’ondulation était dans une situation difficile car il oscillait autour de la zone de demande quotidienne, s’étendant de 0,700 $ à 0,753 $. Cependant, les traders ont fait un retour, entraînant un rebond sur cette barrière.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix du XRP semble vouloir augmenter. Cependant, le potentiel de hausse du jeton de transfert semble être plafonné en raison de l’existence de plusieurs barrières de résistance jusqu’à 0,994 $.

Cela dit, il y a une chance que le prix Ripple se lance dans une hausse de 13% à 0,865 $, coïncidant avec le SMA de 50 jours. Bien qu’improbable, une rupture de ce niveau permettra au prix XRP de retester le SMA de 200 jours à 0,951 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix Ripple produit une clôture quotidienne inférieure à 0,70 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans ce cas, le prix XRP pourrait revoir le creux du 4 décembre à 0,604 $.