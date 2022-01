Le prix des maillons de chaîne devrait augmenter de 25% alors que LINK continue sa tendance à la hausse | Cryptomonnaie

Le prix de Chainlink rebondit sur 25,92 $, le point médian de la fourchette de négociation, suggérant plus de hausse.

LINK sera probablement confronté à une formidable barrière de résistance à 33,62 $, où ses gains seront plafonnés.

Une rupture du niveau de support de 18,64 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Chainlink révèle qu’il veut continuer à monter, ce qui est logique d’un point de vue technique. Les mesures en chaîne suggèrent également que son chemin ne recèle pas d’obstacles importants.

Le prix du maillon de chaîne se rapproche de son plus haut historique

Le prix du maillon de chaîne se négocie entre une fourchette allant de 13,38 $ à 38,46 $ depuis près de six mois. La récente tendance à la baisse a fait perdre 55% à LINK par rapport à la fourchette haute à 38,46 $. Cependant, cette tendance à la baisse a ouvert la voie à un gain de 65% là où le jeton oracle se négocie maintenant – 26,72 $. À l’avenir, le prix de Chainlink devrait rebondir sur le niveau de retracement de 50 % à 25,92 $ et se lancer dans une montée de 26 % pour retester la barrière de résistance hebdomadaire à 33,62 $.

Bien que peu probable, le prix de Chainlink pourrait augmenter pour atteindre 38,46 $.

Graphique LINK/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient cette tendance à la hausse du prix de Chainlink. Cet indice en chaîne montre peu ou pas de barrières de résistance qui entravent le chemin du jeton oracle.

Le seul groupe d’investisseurs sous-marins qui pourrait constituer une menace mineure est présent à 29,85 $, où environ 62 470 adresses qui ont acheté 29,72 millions de jetons LINK sont « hors de la monnaie ».

LIEN GIOM

La récente augmentation des transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus ajoute encore un vent favorable aux perspectives haussières. Ces transferts sont passés de 276 à 733 au cours des six derniers mois.

Cette augmentation de 165% des transactions importantes sert d’indicateur du sentiment des investisseurs institutionnels, suggérant une perspective haussière pour le prix de Chainlink.

LIER les grosses transactions

Alors que les perspectives pour le prix de Chainlink sont, sans aucun doute, haussières, un pic potentiel de pression de vente qui le fait tomber en dessous du point médian à 25,92 $ retardera la tendance haussière.

Si cette pression à la baisse s’accumule, permettant à LINK de produire un chandelier de quatre heures proche de 18,65 $, cela créera un plus bas plus bas, nuisant à la tendance haussière observée jusqu’à présent. En outre, cela invalidera également la thèse haussière de LINK et ouvrira potentiellement une voie pour retester le plus bas de la fourchette à 13,38 $.