Cardano piège les traders alors que la pression courte commence à rallier l’ADA au-dessus de 2 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix de Cardano est exceptionnellement survendue par rapport à ses pairs.

Forte inversion haussière à venir alors que les vendeurs à découvert à entrée tardive sont désormais piégés.

Une excellente opportunité d’entrée à long terme pour ADA est à venir.

Le prix de Cardano est peut-être au début d’un mouvement qui pourrait le voir mener le marché plus large des crypto-monnaies sur un rallye fantastique au cours des six prochains mois. Après avoir passé la majeure partie du dernier trimestre de 2021 dans une tendance baissière, Cardano est sur le point de réaliser des gains monumentaux.

Le prix de Cardano développe une puissante configuration commerciale haussière sur son graphique Point and Figure

L’un des modèles de commerce Point and Figure les plus robustes et les plus fiables est le Fake Out. Un modèle de faux haussier se développe après qu’un fond multiple a une cassure qui se déplace au moins – mais pas plus de – deux Os en dessous du fond multiple. Ensuite, il doit y avoir une colonne d’inversion de Xs. Enfin, l’entrée longue est à 50 % de la plage de la colonne O précédente.

Pour le prix Cardano, l’entrée longue théorique est un ordre d’achat stop à 1,30 $, un stop loss à 1,10 $ et un objectif de profit à 2,25 $. L’objectif de profit est basé sur la méthode de cible de profit vertical dans l’analyse de points et de chiffres. La configuration commerciale possible est une configuration commerciale de récompense/risque de 4,75 avec un objectif de profit implicite de 79% à partir de l’entrée. Un trailing stop à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite.

ADA/USDT 0,05 $/3 boîtes de points d’inversion et graphique des chiffres

Des risques à la baisse subsistent cependant. Par exemple, toute clôture quotidienne ou hebdomadaire en dessous de la zone de valeur de 1,00 $ déclencherait probablement un crash flash via un profil de volume extrêmement important vers le prochain nœud à volume élevé et le cluster de support à 0,40 $. Dans ce scénario, Bitcoin se négocierait probablement près de 30 000 $ et Ethereum près de la fourchette de prix de 2 250 $.

La configuration longue théorique du prix Cardano est invalidée si la colonne O actuelle descend à 1,00 $.