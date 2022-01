Republic of Palau et Cryptic Labs lancent un programme de résidence numérique | Cryptomonnaie

La nation insulaire du Pacifique propose désormais une résidence numérique et un identifiant vérifié basé sur la blockchain, qui peuvent être utilisés pour la vérification KYC et d’identité.

La République de Palau et la société de développement de blockchain Cryptic Labs ont annoncé mardi le lancement du Root Name System (RNS), un programme de résidence numérique.

Pour inaugurer le partenariat entre Palau, Cryptic Labs et le programme de résidence numérique soutenu par l’État, le président de Palau, Surangel S. Whipps Jr., a signé un accord pour accorder une résidence numérique à « tous les utilisateurs mondiaux » via le RNS en vertu de la Digital Residency Act du pays.

La République des Palaos est située dans l’océan Pacifique occidental et se compose d’environ 340 îles habitées par 18 221 habitants. Le président Whipps a déclaré :

Notre programme de résidence numérique aura la capacité de respecter les normes de vérification d’identité internationalement reconnues afin de garantir que les Palaos respectent l’état de droit et l’intégrité de notre réputation. Nous invitons tous les citoyens du monde à postuler pour participer au programme de résidence numérique de Palau.

Le programme de résidence numérique fournit un identifiant juridique basé sur la blockchain, une résidence numérique pour démocratiser l’accès aux opportunités commerciales mondiales et une gouvernance indépendante de la géographie pour faciliter la création et le fonctionnement d’entreprises à distance. Il permet également aux utilisateurs d’obtenir une adresse, des services d’expédition et une vérification de signature numérique.

En utilisant RNS, le programme de résidence numérique bénéficie d’un cryptage de bout en bout qui permet aux utilisateurs de contrôler la quantité de données de localisation et d’identification qu’ils souhaitent partager avec les autres. Une fois approuvés, les utilisateurs recevront une carte d’identité physique et une pièce d’identité sous forme de jeton non fongible (NFT). Cela sera utilisé pour faciliter « la vérification d’identité sécurisée et l’accès aux fonctions KYC et constitue la base de l’identité légale et de la vérification en chaîne ».

Bril Wang, PDG de Cryptic Labs, a déclaré dans l’annonce :

Ce partenariat avec la République des Palaos va révolutionner le développement économique à la fois aux Palaos et dans le monde. Le monde commence à reconnaître l’aspect pratique, la polyvalence et le pouvoir véritablement transformateur de l’identité numérique – il s’agit d’un pas rapide vers cet avenir.

Les candidats à la résidence numérique peuvent postuler en créant un compte et en payant avec leur carte de crédit ou avec une crypto-monnaie.

Le programme de résidence numérique marque la deuxième incursion majeure dans l’adoption de la blockchain par Palau. En novembre 2021, la nation insulaire du Pacifique occidental a annoncé un partenariat avec la société de technologie financière Ripple (XRP) pour développer une monnaie numérique respectueuse de l’environnement afin de faciliter les paiements transfrontaliers.