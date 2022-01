Meta débauche le personnel de Microsoft et Apple pour les plans Metaverse | Cryptomonnaie

Selon l’ancien personnel, environ 100 personnes ont déjà quitté Microsoft pour Meta uniquement. Pendant ce temps, Apple offre de généreux bonus pour conserver ses employés.

Les employés de Microsoft et d’Apple quittent le navire pour rejoindre Meta Platforms alors que l’entreprise vise à créer le Metaverse.

Selon d’anciens employés de Microsoft cités par le Wall Street Journal, une centaine de personnes ont abandonné l’équipe de réalité augmentée du géant de la technologie au cours de la dernière année pour rejoindre Meta Platforms. Ils affirment que Meta s’est particulièrement concentré sur le recrutement de personnes ayant travaillé sur les casques de réalité augmentée (AR) HoloLens de Microsoft.

Selon le WSJ, les profils Linkedin montrent que plus de 70 personnes qui faisaient partie de l’équipe HoloLens de Microsoft ont quitté le projet au cours de la dernière année, et plus de 40 d’entre elles occupent de nouveaux postes chez Meta.

Le premier avantage de Microsoft dans l’espace AR fait de ses employés des atouts précieux pour Meta. Microsoft a annoncé son projet HoloLens il y a plus de cinq ans en 2016, la technologie devenant l’un des casques les plus avancés au monde.

Apple tente de contrer l’exode des employés vers Meta en offrant des options d’achat d’actions lucratives et des bonus d’une valeur comprise entre 50 000 $ et 180 000 $, selon un rapport de Bloomberg. Fin décembre 2021, la société a offert les primes à un groupe d’ingénieurs en conception de silicium, matériel et certains employés des opérations logicielles.

La poussée de Facebook pour devenir Meta

Meta Platforms était auparavant connu sous le nom de Facebook jusqu’à un exercice majeur de rebranding en octobre 2021, signalant les ambitions croissantes de l’entreprise au-delà des médias sociaux. Son entreprise de matériel de réalité virtuelle « Reality Labs » a travaillé dur au cours des mois qui ont suivi, créant avec succès un prototype de ses « gants haptiques » de réalité virtuelle à la mi-novembre 2021.

Annoncer @Méta — le nouveau nom de la société Facebook. Meta aide à construire le métaverse, un endroit où nous jouerons et nous connecterons en 3D. Bienvenue dans le prochain chapitre de la connexion sociale. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD – Méta (@Meta) 28 octobre 2021

Malgré ces premiers succès, les tentatives centralisées du Meta pour dominer le Metaverse n’ont pas manqué de critiques dans la communauté au sens large, qui comprend des leaders dans les espaces crypto, NFT, blockchain et GameFi.

Certains leaders de la cryptomonnaie tels que Jenny Ta de Hodl Asset ont suggéré que Mark Zuckerberg ne devrait pas du tout être celui qui mènerait Facebook dans le métaverse, compte tenu de son histoire en matière d’exploration de données, de politique de confidentialité et de contenu.

« Pour qu’il ait une table rase pour Meta, il doit démissionner et il doit avoir un nouveau PDG pour le diriger », a-t-elle déclaré dans une interview en novembre avec Cointelegraph.

Microsoft et Apple ont tous deux jeté leur dévolu sur le métaverse depuis un certain temps. Début novembre 2021, Microsoft a annoncé une multitude de mises à jour et de mises à niveau de Teams pour sa console de jeu Xbox, ainsi qu’un nouveau produit appelé « Dynamic 365 Connected Spaces ».

Le métavers est là, et il ne transforme pas seulement notre façon de voir le monde, mais aussi la façon dont nous y participons – de l’usine à la salle de réunion. Regarde. pic.twitter.com/h5tsdYMXRD – Satya Nadella (@satyanadella) 2 novembre 2021

« Le Metaverse nous permet d’intégrer l’informatique dans le monde réel et d’intégrer le monde réel dans l’informatique », a déclaré à l’époque le PDG de Microsoft, Satya Nadella.