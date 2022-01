First Mover Asia: Bitcoin et Altcoins grimpent suite aux assurances du chef de la Réserve fédérale sur l’inflation | Cryptomonnaie

Le chef de la banque centrale américaine a déclaré au comité sénatorial des banques que la Fed poursuivrait ses tactiques pour lutter contre la hausse de l’inflation.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin a mené une vaste reprise de la cryptomonnaie avant la publication de l’IPC aux États-Unis.

Le point de vue du technicien : les acheteurs ont commencé à revenir sur le marché, même si la hausse semblait limitée au niveau de 45 000 $.

Des prix

Bitcoin (BTC): 42 806 $ +2,4%

Éther (ETH) : 3 240 $ +5,2 %

Marchés

S&P 500 : 4 713 $ +0,9 %

DJIA : 36 252 $ +0,5 %

Nasdaq : 15 153 $ +1,4 %

Or : 1 821 $ +1,1 %

Le marché bouge

Le bitcoin a atteint 43 106 $ mardi, entraînant une large reprise du marché de la cryptomonnaie. Cette décision est intervenue après que le marché boursier américain a interrompu sa déroute de cinq jours avant la publication des données de l’indice des prix à la consommation (IPC) mercredi.

Au moment de la publication, la crypto-monnaie la plus appréciée changeait de mains au-dessus de 42 800 $, en hausse de plus de 2% au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk.

Bloomberg a rapporté que le marché boursier avait grimpé mardi après que Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, ait rassuré les investisseurs que la Fed lutterait contre l’inflation élevée actuelle, signalant que la banque centrale pourrait réduire son bilan cette année.

Comme CoinDesk l’a signalé, le bitcoin et le vaste marché de la crypto se sont récemment fortement comportés comme un actif à risque.

Un événement clé à surveiller mercredi est la publication de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain de décembre. Les économistes anticipent une augmentation de 0,5 % d’un mois à l’autre de l’IPC à 7,1 %.

Au cours des deux derniers mois, le prix du bitcoin a connu une forte volatilité après la publication des données de l’IPC. Alors que certains commerçants de crypto et investisseurs considèrent le bitcoin comme une couverture contre l’inflation, d’autres le considèrent comme un actif à risque comme les actions, qui réagissent au resserrement de la politique monétaire résultant d’une inflation élevée.

La plupart des autres principales crypto-monnaies ont également augmenté mardi. L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, avait augmenté de plus de 5% pour dépasser 3 200 $ au moment de la publication. Le jeton de couche 1 NEAR est resté le plus grand gagnant. Il a augmenté de près de 13% au cours de la semaine dernière malgré la vente de crypto.

Le point de vue du technicien

Bitcoin monte des niveaux de survente et fait face à une résistance de près de 45 000 $

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/la résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) s’est négocié au-dessus du niveau de support de 40 000 $ et a augmenté d’environ 3% au cours des dernières 24 heures à partir de 21 h UTC. Les acheteurs commencent à revenir sur le marché, bien que la hausse semble être limitée au niveau de résistance de 45 000 $, qui est également proche de la moyenne mobile de 200 jours.

Sur les graphiques intrajournaliers, la dynamique haussière s’améliore, ce qui suggère que les acheteurs pourraient rester actifs pendant la journée de négociation en Asie.

Le BTC est le plus survendu depuis le 10 décembre, selon l’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier. En règle générale, les lectures de survente précèdent les reprises de prix, similaires à ce qui s’est produit fin septembre. Cette fois, cependant, la réaction des prix au RSI et à d’autres indicateurs a été retardée.

Pourtant, sur le graphique hebdomadaire, le RSI n’est pas encore survendu, ce qui diminue le risque d’une pression d’achat importante.

Événements importants

Ventes de maisons neuves de l’Association australienne de l’industrie du logement (MoM Dec.)

8 h HGT/SGT (12 h UTC) : prix des matières premières en Australie et en Nouvelle-Zélande (déc.)

9 h HGT/SGT (1 h UTC) : Conférence de presse du gouverneur de la Banque du Japon Haruhiko Kuroda sur les politiques monétaires

9h30 HGT/SGT (1h30 UTC) Indice des prix à la consommation en Chine (déc. MoM/YoY)

21h30 HGT/SGT (13h30 UTC) Indice des prix à la consommation américain (déc. MoM/YoY)