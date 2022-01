Le modèle de renversement haussier Shiba Inu, tueur de Dogecoin, pourrait lancer SHIBA à plus de 100% | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu atteint le bas d’une configuration en coin descendant.

Les graphiques en chandeliers et les graphiques Point & Figure illustrent tous deux des prix plus élevés entrants.

Les risques de baisse existent mais sont très limités.

Le prix du Shiba Inu est dans une nette tendance à la baisse depuis plusieurs mois, avec peu de sursis. Cependant, les traders devraient prendre le relais très bientôt et créer une contraction intense et courte qui pourrait rallier SHIBA à des niveaux jamais vus depuis octobre 2021.

Le prix du Shiba Inu est positionné pour un renversement significatif vers des sommets historiques antérieurs

L’action des prix de Shiba Inu sur son graphique quotidien Ichimoku montre peu de raisons initiales d’anticiper une action haussière des prix bientôt. Malgré cela, les valeurs de l’oscillateur montrent que les creux de SHIBA sont probables et qu’un renversement pourrait être proche.

L’indice de force relative reste dans des conditions de marché baissier, mais un rabotage clair de la ligne RSI par rapport au premier niveau de survente à 30 suggère la présence d’un fort soutien. De plus, l’indice composite s’est aplati et a commencé une pente presque imperceptible plus élevée avec la ligne à un angle suggérant qu’un croisement au-dessus de sa moyenne mobile rapide se produira aujourd’hui ou demain – un événement haussier.

Graphique Ichimoku journalier SHIBA/USDT

Les niveaux d’oscillateur font peu pour soutenir toute action de prix sur le graphique Ichimoku quotidien, mais ils soutiennent la structure de retournement haussière présente sur le graphique Point and Figure.

Il y a un motif en coin descendant sur le graphique Point and Figure de Shiba Inu. Auparavant, une entrée avait été identifiée sur l’inversion à trois cases de la colonne O précédente, mais la vente de Bitcoin et d’Ethereum a poussé le prix de Shiba Inu à un creux non organique, invalidant la configuration commerciale précédente.

Une nouvelle configuration longue hypothétique existe avec un ordre stop d’achat à 0,0000350 $, un stop loss à 0,0000250 $ et un objectif de profit à 0,0000775 $. L’idée commerciale représente une récompense/risque de 4,25:1 avec un objectif de profit implicite de 121% à partir de l’entrée. Un stop suiveur à trois cases protégerait tous les bénéfices implicites après l’entrée.

SHIBA/USDT 0,0000025 $ 3 boîtes de point d’inversion et tableau de chiffres

L’entrée longue hypothétique est invalidée si le prix Shiba Inu crée une clôture en dessous de la zone de valeur de 0,0000200 $.