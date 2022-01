Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : la majorité du marché de la cryptomonnaie connaîtra un rallye de soulagement | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin atteint de nouveaux creux sur cinq mois, fortement survendu.

L’action des prix d’Ethereum indique un renversement haussier colossal.

Le prix du XRP pourrait rapidement revenir à 1,00 $ si les récentes poussées baissières ne parviennent pas à maintenir une pression de vente supplémentaire.

L’action des prix du Bitcoin montre la preuve qu’un fond peut se former, niant les traders tout autre mouvement plus bas. Le prix de l’Ethereum a développé une condition de divergence haussière cachée ridiculement étendue sur son graphique hebdomadaire, avertissant d’un retournement haussier imminent. Le prix du XRP a martelé avec deux configurations courtes majeures, mais les vendeurs n’ont pas réussi à faire baisser le XRP.

Le prix du Bitcoin affiche une opportunité d’achat avant que le BTC n’atteigne 60 000 $

Le prix du bitcoin a développé une excellente configuration théorique longue sur son graphique à points et à chiffres d’inversion de 1 000 $/3 cases. L’idée d’entrée longue est un stop d’achat à 44 000 $, un stop loss à 40 000 $ et un objectif de profit à 61 000 $. Ce commerce représente une configuration de récompense/risque de 4,25:1 avec un objectif implicite de 40,5% à partir de l’entrée. Un stop suiveur de deux ou trois cases aiderait à protéger tout profit généré après l’entrée.

L’objectif de profit est basé sur la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse Point and Figure, mais il peut être trop prudent. Cependant, si le prix du Bitcoin passe à 61 000 $, il remplira plus que probablement toutes les exigences d’une cassure haussière idéale d’Ichimoku sur son graphique hebdomadaire Ichimoku. Si ce scénario se réalise, Bitcoin sera sur la bonne voie pour atteindre de nouveaux sommets historiques.

BTC/USD 1 000 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

En raison de cette structure de configuration Point et Figure, il n’y a pas de point d’invalidation pour la longue entrée théorique. Si Bitcoin continue de glisser vers le sud, l’entrée et le stop se déplacent en tandem – mais l’objectif de profit reste.

Le prix de l’Ethereum s’inverse brutalement et rapidement, 4 000 $ en croix de traders

Le prix de l’Ethereum est probablement prêt pour un retournement haussier rapide et incroyable très, très bientôt. Les raisons de ce retournement imminent sont basées sur le support trouvé contre le retracement de Fibonacci à 50 % sur le graphique hebdomadaire d’Ichimoku et la divergence haussière cachée entre les chandeliers et l’indice composite – l’indice composite est à des plus bas jamais vus depuis septembre 2019.

Graphique Ichimoku hebdomadaire ETH/USD

La divergence haussière cachée est un avertissement que le mouvement correctif actuel est sur le point de se terminer et qu’une reprise de la tendance haussière est susceptible de se poursuivre bientôt. En conséquence, une opportunité commerciale est désormais présente sur le graphique Point and Figure.

Il y a une entrée longue hypothétique pour le prix d’Ethereum sur son graphique à points et chiffres d’inversion de 100 $/3 boîtes. La configuration longue est un ordre stop d’achat à 3 400 $, un ordre stop à 3 000 $ et un objectif de profit à 5 500 $. L’entrée d’achat hypothétique est une configuration de récompense/risque de 5,25:1 avec un objectif de profit projeté de plus de 65% à partir de l’entrée. Un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit généré après avoir atteint l’entrée.

ETH/USD 100 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Comme pour Bitcoin, il n’y a pas de point d’invalidation pour le prix Ethereum dans sa configuration d’achat hypothétique. Si Ethereum baisse, le stop d’achat et le stop loss se déplacent avec l’action de prix plus bas, mais l’objectif de profit reste le même.

Le prix XRP agressé avec plusieurs configurations de points et de figures baissières, mais les vendeurs ne suivent pas

Le prix XRP a un double coup dur d’activité baissière sur son graphique à points et chiffres d’inversion de 0,01 $/3 cases. Le modèle de catapulte baissière et le modèle de triple fond descendant ont créé une configuration courte baissière simultanée au niveau de prix de 0,72 $. Les vendeurs ont poussé le XRP à 0,70 $, mais c’était tout.

Les deux modèles d’entrée short baissier représentent deux des stratégies short les plus puissantes dans l’analyse Point and Figure. Le fait que les traders n’aient pas pu ou n’aient pas voulu capitaliser sur la structure baissière est très révélateur et met en garde contre un retournement haussier.

Le prix XRP a une opportunité d’entrée longue possible avec un ordre stop d’achat à 0,75 $, un stop loss à 0,71 $ et un objectif de profit à 0,96 $. Le commerce représente une récompense/risque de 5:1 avec un objectif de profit implicite de près de 29% à partir de l’entrée. Un stop suiveur serré de deux cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

XRP/USD 0,01 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Les traders doivent s’attendre à une certaine résistance initiale au retracement de Fibonacci à 38,2% et au bas de la zone de confluence Cloud (Senkou Span A) à 0,81 $. Cependant, cette éventuelle entrée longue est invalidée si le prix XRP passe à une clôture quotidienne en dessous du niveau de prix de 0,69 $.