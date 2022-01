Cryptos teste les niveaux clés | Cryptomonnaie

Après une chute aussi brutale, de nombreux traders et investisseurs en crypto envisagent sans aucun doute d’acheter la baisse, car certaines des principales crypto-monnaies testent des niveaux de support clés. Bitcoin, par exemple, a rebondi à 40 000 $ après une baisse de 40 %, tandis qu’Ether se maintient au-dessus du support clé à 3 000 $.

Bitcoin

Bitcoin est devenu positif cette semaine après s’être maintenu au-dessus de CETTE ligne de tendance haussière à long terme :

TradingCandles.com et TradingView.com

Si les acheteurs tiennent bon ici, je pense qu’une course vers 45,5 000 $ est prévue, peut-être plus dans les jours à venir.

Aujourd’hui, je voulais également partager les graphiques quotidiens de Binance coin et ADA/USD.

Pièce Binance

TradingCandles.com et TradingView.com

La BNB a rebondi sur sa ligne de tendance haussière et a dépassé la bougie baissière de lundi. S’il parvient à clôturer la session autour des niveaux actuels, nous pourrions alors assister à une prochaine course vers 500 $, peut-être plus élevée dans les jours à venir.

ADA/USD

TradingCandles.com et TradingView.com

L’ADA a rebondi sur le support horizontal à environ 1,08ish. Ce n’est pas encore sorti du bois. Nous avons besoin d’une cassure de clôture au-dessus de la ligne de tendance baissière pour faire pencher la balance en faveur des haussiers. Mais une clôture au-dessus du plus haut de lundi serait un développement haussier.