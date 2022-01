Chainlink va de l’avant à toute vapeur et surperforme avec des gains de 50% pour 2022 | Cryptomonnaie

Chainlink surpasse les majors comme Bitcoin et Ethereum avec un rallye à part entière.

LINK s’approche de son prochain objectif de profit à 30 $, mais voit le rallye prendre une pause alors que l’espace plus large des crypto-monnaies gagne du terrain.

Avec un gros sac d’éléments de support, le seul moyen est pour Chainlink avec un objectif de prix fixé à 40 $.

Chainlink (LINK) a été une valeur aberrante pour les dix premiers jours de 2022 lorsque la plupart des crypto-monnaies étaient en retrait, mais dans le cas de Chainlink, l’altcoin a enregistré un solide gain de 50% avec 46% de gains supplémentaires à venir si la tendance voit la suite. Alors que l’action des prix fait une pause à 29 $, les nouveaux investisseurs voudront marquer quelques niveaux techniques pour s’engager et entrer dans un rallye qui pourrait se poursuivre vers 40 $. Avec les marchés mondiaux sur le devant de la scène aujourd’hui, un retournement de sentiment pourrait fournir un vent arrière supplémentaire au rallye et voir de l’argent frais entrer.

Chainlink voit les vents arrière du sentiment ajoutés à l’élan

Chainlink a défié les lois de la physique en étant l’une des rares crypto-monnaies à s’être redressée dans un environnement sans risque qui a été maîtrisé par les inquiétudes d’Omicron et la trajectoire de taux hawkish de la FED en 2022. Ces inquiétudes ont déclenché une vente massive et agressive d’actions et ont poussé investisseurs à réduire leurs positions sur des actifs plus risqués. Cependant, Chainlink a progressé avec facilité et a transformé quelques niveaux techniques essentiels en support, qui entrent désormais en jeu alors que le rallye prend une pause après que l’indice de force relative (RSI) a atteint le marqueur de surachat.

La première ligne de défense pour maintenir la tendance haussière est l’intersection de la ligne de tendance ascendante verte agissant comme l’épine dorsale du rallye avec le niveau de résistance mensuel R1 à ou autour de 26 $. Ce sera le premier test crucial et une fenêtre d’opportunité pour que de nouveaux investisseurs se joignent au rallye. Si cela ne tient pas, recherchez une fausse cassure avec 25 $ comme ligne historique de soutien et la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours se stabilise autour de ce même niveau.

Graphique journalier LINK/USD

Si la déroute du marché mondial revient, attendez-vous à une accélération de la baisse avec la cassure de la ligne de tendance ascendante verte et de la SMA à 200 jours. La cassure de cette SMA de 200 jours ouvre la porte vers 21,60 $, qui a déjà été hachée au cours des dernières semaines et ne fera donc que ralentir la correction mais ne pourra pas l’arrêter complètement. Au lieu de cela, recherchez ce bas de 15 $ du 04 décembre pour fournir un point final pour le ralentissement.