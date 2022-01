Réseau Solana frappé par la congestion, les prix tentent de se redresser à court terme | Cryptomonnaie

La deuxième congestion en une semaine a frappé le réseau Solana en raison de transactions de calcul élevées.

La plus grande bourse du monde a informé les utilisateurs que les retraits de Solana pourraient être suspendus de temps à autre.

Les analystes prédisent un rebond à court terme du prix Solana sur la base du profil de volume et de la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours.

Solana a subi plusieurs pannes de réseau au cours des huit dernières semaines. Le pic de transactions sur le réseau réduit directement sa capacité et entraîne l’échec des transactions.

Le réseau Solana souffre d’échecs de transactions

Tout en facilitant les transactions à calcul élevé, le réseau Solana connaît une congestion massive. Cela entrave la capacité du réseau à traiter les transactions. La plus grande bourse du monde Binance a annoncé la suspension des retraits de Solana de temps en temps.

L’échange a cité les inquiétudes concernant la panne et la congestion du réseau Solana. Les pannes de réseau répétées ont eu un impact négatif sur le sentiment des commerçants à l’égard de Solana.

Les analystes ont évalué la tendance des prix de Solana et ont prédit un rebond à court terme de l’altcoin. @AltcoinSherpa, un analyste crypto pseudonyme, estime que le prix de Solana peut ne pas avoir de potentiel haussier sur la base du profil de volume donné et de la moyenne mobile exponentielle de 200 jours de la zone.

L’analyste pense qu’il pourrait y avoir un rebond à court terme du prix Solana, au minimum.

$ SOL: Compte tenu du profil de volume et de l’EMA 200D de cette zone, je pense que cette zone est une zone solide pour enchérir. Bien que je ne sois pas sûr des perspectives à plus long terme pour cela, je pense que nous devrions au minimum voir un rebond à court terme. #Solana pic.twitter.com/DGD5MeBUJf – Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) 8 janvier 2022

La flambée des frais sur les solutions Ethereum de couche 1 a entraîné une migration de projets et d’utilisateurs vers le réseau Solana. La migration croissante et l’activité en chaîne ont eu un impact négatif sur le prix de Solana et les performances du réseau.

Les pannes fréquentes ont entraîné une augmentation des critiques de la part des utilisateurs de l’écosystème Solana. Les bourses ont commencé à informer les utilisateurs des implications des transactions échouées sur le réseau Solana.

Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix de Solana montre une divergence haussière. Les analystes ont fixé un objectif de 157 $ pour le prix Solana.