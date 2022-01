Axie Infinity devrait chuter de 30% si les traders AXS ne se ressaisissent pas | Cryptomonnaie

Axie Infinity se glisse sous la zone de support technique indispensable.

AXS pourrait voir une autre correction entre 16% et 30%.

Lorsque les traders peuvent s’appuyer sur un sentiment mondial optimiste, attendez-vous à une reprise au-dessus de 85 $.

Axie Infinity (AXS) est en mauvaise posture après une accélération de la tendance baissière en début d’année. Les investisseurs ne montrent pas leur main, comme en témoigne l’indice de force relative (RSI) qui se négocie fermement dans la zone de survente sans réelle réaction instinctive haussière. Alors que le prix de ce matin s’ouvre fermement en dessous de 70 $, il semble que les traders aient cédé la place aux vendeurs qui pourraient voir le prix AXS atteindre 60 $ dans le processus.

L’action des prix AXS voit les traders s’enfuir avec plus de pertes à venir

Axie Infinity semble dire au revoir à la zone de 70 $ pour le moment. Bien que le niveau historique à 73 $ et le niveau de support mensuel S1 autour de 70 $ semblent très prometteurs et ont du sens comme entrée pour une action de prix longue, l’action des prix s’est ouverte plus bas ce mardi, les traders étant désormais confrontés aux éléments mentionnés ci-dessus sous la forme d’une résistance plafonnant tout plus à l’envers pour l’instant. Comme les investisseurs n’ont pas d’objectif de profit et d’incitation en vue, attendez-vous à ce que l’action des prix AXS recherche un soutien plus loin, offert autour de 60 $.

AXS pourrait donc aller à l’encontre de la reprise générale que nous observons aujourd’hui, mais cela pourrait également justifier que l’action des prix AXS ne plonge pas davantage vers 50 $, car le RSI est déjà assez loin en territoire de survente, limitant ainsi tout gain supplémentaire. pour les vendeurs. Avec les vents favorables de la large reprise sur les marchés mondiaux, AXS ne connaîtra pas de baisse brutale et accélérée, car l’ambiance positive entraînera probablement une pause ou un ralentissement de la baisse.

Graphique journalier AXS/USD

Les espoirs que le prix d’Axie Infinity puisse encore revenir au-dessus de 75 $ ne sont pas infondés si les vents arrière actuels se manifestent avec un effet retardé une fois que les investisseurs décident de se réengager avec les crypto-monnaies. Une cassure au-dessus de 73 $ entraînerait une large reprise de la demande sur le volume d’achat et verrait un retour accéléré vers 85 $, où la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours entre en jeu avec un niveau historique. Attendez-vous à ce que ce soit une zone de pause et de prise de bénéfices, en fonction de la force des vents arrière, avant que le prix AXS ne monte une attaque et une éventuelle cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge du 1er décembre.